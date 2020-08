Matrimoni Impossibili arriva su Real Time

Dopo Matrimonio a Prima vista Italia, Matrimonio a prima vista Usa, le varie edizioni di 90 giorni per innamorarsi, gli sposalizi del castello delle cerimonie, arriva un altro format dedicato all’amore su Real Time e ai matrimoni! Domenica 9 agosto ore 9.50 e il 16 agosto alla stessa ora, su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, andranno in onda le prime puntate del format televisivo “Matrimoni Impossibili”, una novità imperdibile per tutti coloro che desiderano sposarsi e credono ancora nell’amore.

Il format è tutto Made in Italy, compresa l’ideazione.

MATRIMONI IMPOSSIBILI ARRIVA SU REAL TIME

Produttori, autori e interpreti, ma anche ideatori del format sono infatti Roberto Ferrari, noto speaker radiofonico di Radiodeejay, con la moglie Simona Rosito, imprenditrice della Green Economy, già nota per avere conseguito nel suo settore il Premio 100 Eccellenze italiane a Montecitorio. E con loro il piccolo Mario Di Pumpo, figlio di Simona.

Il format è nato ed ispirato proprio al loro matrimonio, definito appunto un “Matrimonio Impossibile”!

Al nuovo format collaborerà anche la dott.ssa Monica Gabetta Tosetti, esperta di fashion style e di estetica, che ha accompagnato la coppia e diversi invitati nella realizzazione del sogno, creando i loro abiti in esclusiva, con il suo brand Alessandro Tosetti.

Una partner che sarà anche coordinatrice della comunicazione del format.

Il tema di questa nuova trasmissione Tv sarà un grande riscatto e una grande vittoria dell’amore sulla cattiveria e l’odio. Tanti gli ospiti e i partner a partire da Regina, Davide de Marinis, Cecilia Gayle e tanti tanti altri ospiti noti.

Un appuntamento da non mancare per tutti gli appassionati del genere.

Per chi ama il genere di format dedicato ai matrimoni, dalla scelta dell’abito da sposa a tutto quello che riguarda anche la vita privata dei protagonisti, questo programma potrebbe fare al caso vostro! Appuntamento per il 9 e il 16 agosto su Real Time.

Matrimoni Impossibili arriva su Real Time ultima modifica: da