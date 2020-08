Una puntata speciale di Chi l’ha visto per cercare Gioele: la Sciarelli torna in diretta

E’ sicuramente il caso più intricato di questa calda estate ma c’è bisogno che tutti in qualche modo diano il loro contributo per cercare il piccolo Gioele. Gli appelli in tv nei Tg e nei programmi, i pochi in diretta, non sono bastati. Si mobilita quindi anche la redazione di Chi l’ha visto che il 18 agosto 2020 andrà in onda su Rai 3 con una puntata speciale del programma. Oggi l’annuncio dai social del programma condotto da Federica Sciarelli che tornerà in onda in via del tutto eccezionale per seguire il caso. Appelli, testimonianze, le ultime notizie dalla Sicilia: si cercherà di fare il possibile per capire che fine ha fatto Gioele e che cosa è successo il giorno in cui Viviana Parisi, sua madre, è morta.

CHI L’HA VISTO TORNA IN DIRETTA CON UNA PUNTATA SPECIALE PER SEGUIRE LE RICERCHE DEL PICCOLO GIOELE

Il programma di Rai 3 sarebbe dovuto tornare in onda a settembre, con le nuove puntate dell’edizione 2020-2021 ma visti gli ultimi sviluppi di questo caso, si è deciso di dedicare una puntata speciale alla vicenda che sta interessando l’Italia intera. Si cerca infatti, a distanza di 15 giorni, la famiglia del Nord che potrebbe aver visto Viviana e Gioele poco dopo l’incidente. Al momento non è giunta nessuna testimonianza, è possibile che questa famiglia non abbia letto le notizie di cronaca, perchè non si mette in contatto con le forze dell’ordine che in Sicilia cercano ancora il bambino?

Chi l’ha visto seguirà in diretta gli ultimi sviluppi sul caso e saranno mostrate in diretta anche altre immagini dalla Sicilia, da Caronia, il bosco in cui il corpo di Viviana è stato ritrovato e dalla strada in cui la donna ha lasciato la macchina. Il vero grande giallo inizia proprio dalla decisione di Viviana di uscire dalla sua macchina dopo l’incidente e superare il guard rail senza attendere i soccorsi. Perchè lo ha fatto, dove voleva andare?

Chi l’ha visto andrà quindi in onda in via eccezionale al martedì sera 18 agosto 2020 su Rai 3 con una puntata speciale in prima serata alle 21,20 con Federica Sciarelli e gli inviati Rai sul posto della scomparsa di Gioele e del ritrovamento del cadavere di Viviana.