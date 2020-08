Francesco Panella resta in Italia e con Riaccendiamo i fuochi riaccende le speranze in zona rossa

Tra i gioiellini di Discovery Channel, c’è Little Big Italy il programma che ci porta alla scoperta dei migliori ristoranti italiani, in giro per il mondo. E’ Francesco Panella il padrone di casa, il timoniere per meglio dire, è lui che giudica i migliori ristoranti in base soprattutto al loro grado di “italianità”. E sarà Francesco Panella a portare in onda sul Nove, un nuovo programma per Discovery Channel. Nella prossima stagione televisiva lo vedremo impegnato con Riaccendiamo i fuochi, un format tutto nuovo che Discovery ha voluto proporre proprio su richiesta dell’imprenditore, al suo pubblico. Andrà in onda nella stagione 2020-2021 ma è stato girato, rigorosamente in Italia, in un momento molto particolare. Riaccendiamo i fuochi ci porterà in zona rossa, nell’Italia colpita dal coronavirus e dalle chiusure del lockdown.

A spiegare come sarà questo format, ci ha pensato Francesco Panella che qualche giorno fa via social, ha dato qualche anticipazione in più sul nuovo format in onda sul Nove.

La premessa di Francesco Panenna, che sui social spiega il perchè della sua scelta:

3 mesi fa’ la riapertura dei ristoranti e dalle prime considerazioni risulta un quadro critico. La poca domanda pesa e la ristorazione e tutta la sua filiera vivono un momento di incertezza. Con poco più del 5% di ristoranti capitalizzati e l’1% di ristorazione stellata, la grande maggioranza dei ristoranti italiani è a conduzione familiare: il classico “ristorante di quartiere “. Migliaia di famiglie italiane si ritrovano tra i tavoli a raccontare storie attraverso ricette tramandate per generazioni. Sono ristoranti nati per amore, per passione, e lì c’è il cuore del ristoratore più verace e lì c’è più sofferenza: con queste attività sopravvivono intere famiglie, tra quelle mura domestiche trasformate in punti di ristoro, sono passati migliaia di avventori in cerca di sapori di casa e atmosfere calde e affettuose, dove non importa se la pasta è un po’ scotta l’importante è trovare il calore di una casa acquisita nel tempo. Sono valori aggiunti che solo in Italia abbiamo e i cui suoni e energie, purtroppo, si vanno affievolendo. Vorrei fare un appello: cerchiamo di rimettere al centro di ogni quartiere le attività familiari, qualsiasi esse siano, quelle che più ci stanno a cuore e che hanno raccontato con il lavoro la storia del Bel Paese. Dobbiamo parlare e confrontarci perché ora è un aiuto prezioso.

RIACCENDIAMO I FUOCHI SU DISCOVERY: IL NUOVO PROGRAMMA DI FRANCESCO PANELLA

L’imprenditore ha spiegato:

Quando Discovery mi ha chiamato, durante la pandemia, chiedendomi quale fosse il mio sogno, la mia risposta è stata immediata: “Corriamo da chi ha più bisogno, andiamo in zona rossa, mettiamoci la faccia”Discovery ha sempre dimostrato grande umanità nella sua struttura e ha sempre prestato attenzione alla possibilità di essere utile in queste situazioni e in tempo da record mi ha accontentato, realizzando una produzione magistralmente orchestrata da Endemolshine Sono orgoglioso di poter dire che ce l’abbiamo messa tutta per portare, tutti insieme, un supporto concreto e abbiamo aiutato 5 famiglie di ristoratori a ritrovare l’amore per la cucina, con nuove strategie manageriali, riaccendendo in loro il fuoco della speranza con un nuovo concept televisivo, dinamico ed emozionante.Tanta fatica ma anche tanta gioia!

#riaccendiamoifuochi

Dalle parole di Francesco Panella si capisce che il suo ruolo, e quello di chi sarà al suo fianco, sarà di aiutare delle famiglie di ristoratori in difficoltà; non perchpè la loro fosse una cucina da incubo ma perchè per la prima volta nella storia recente, si è vissuto un periodo drammatico, durante il quale le attività sono state costrette a chiudere per una emergenza sanitaria.

Scopriremo che genere di aiuto avrà dato Francesco Panella, ascolteremo queste storie, vedremo come i clienti si prepareranno per un “primo ritorno alla normalità”. Con la speranza che poi anche Francesco Panella possa torna in giro per il mondo con Little Big Italy che resta, a nostro avviso, uno dei programmi più interessanti del panorama televisivo contemporaneo.