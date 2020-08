Uomini e Donne al via le registrazioni: chi siederà sul trono?

Sta finalmente per ripartire Uomini e Donne! Il 27 Agosto 2020 verrà registrata la prima puntata del programma tv condotto da Maria De Filippi. Pare però che dovremmo aspettare il 14 di settembre per vedere in onda Uomini e Donne su Canale 5. Sul web comunque ci sono già diversi spoiler: a partire dal nuovo probabile opinionista fino ad arrivare ai nuovi immancabili tronisti. E a proposito di opinionisti, sembra proprio che ad affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti quest’anno ci sarà Lorenzo Riccardi, volto decisamente noto ai telespettatori della trasmissione. E per quanto riguarda i tronisti? Scopriamolo subito.

Uomini e Donne tronisti: chi ci sarà nella nuova edizione del programma?

Ormai sappiamo molto bene che Uomini e Donne ha proposto ben tre candidati a diventare i nuovi tronisti. Si chiamano: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. I fan del programma di Maria De Filippi hanno scelto i loro due preferiti sul sito di Witty e due tra i tre ragazzi saranno proprio i nuovi tronisti. Certo è che a sedere sul trono rosso più ambito della televisione italiana ci saranno pure altri volti. Secondo delle indiscrezioni sul web ci sarebbe già una ragazza. Purtroppo si sa veramente poco riguardo alla nuova tronista e dovremmo aspettare almeno l’inizio delle registrazioni per scoprire la sua identità. Più certa sembra invece la presenza di Alessandro Basciano. Dopo l’esperienza come ragazzo single a Temptation Island, Alessandro sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne come tronista.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti saranno presentati durante la prima puntata?

I tantissimi telespettatori affezionati attendono quindi con ansia di conoscere i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Sembra però che durante la prima puntata che andrà in onda non conosceremo i nuovi volti della trasmissione. Pare infatti che verrà dato spazio a Gemma Galgani che racconterà la verità riguardo al rapporto con Nicola. Ovviamente in studio ci sarà anche Vivarelli a dire alla sua.

Insomma non ci resta che attendere la prima registrazione di Uomini e Donne per darvi qualche spoiler in più! Per ora, che cosa ve ne pare della nuova stagione in partenza?