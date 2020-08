Quando ricomincia Uomini e Donne? A settembre 2020 un nuovo inizio

L’estate sta per finire ma per gli spettatori della tv questo significa che presto torneranno in onda tantissimi programmi molto amati. Tra questi? Senza troppi dubbi Uomini e Donne. E’ già stata svelata la data della prima registrazione della trasmissione di Canale 5. L’inizio ufficiale delle registrazioni delle nuove puntate è infatti prevista per il 27 agosto. Ovviamente questo significa che ci vorranno almeno alcune settimana di tempo per la vera e propria messa in onda. Quando vedremo finalmente in onda Uomini e Donne su Canale 5? A partire dal 14 di settembre. Ovviamente l’orario rimane confermato per il primo pomeriggio, riprendendosi dunque la sua programmazione, al posto della serie tv turca Day Dreamer.

Uomini e Donne torna su Canale 5 a settembre: novità in arrivo?

Alcune indiscrezioni sul web affermavano che, durante questa nuova edizione, Uomini e Donne sarebbe andato in onda soltanto due volte alla settimana. Il motivo? L’inarrestabile successo di Can Yaman in Day Dreamer – Le ali del sogno. Queste ipotesi sono state però escluse in maniera definitiva. La trasmissione tv di Maria De Filippi andrà in onda dunque dal lunedì al venerdì come da tradizione. Nessuna novità per quanto riguarda gli opinionisti, confermatissimi: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il cambiamento radicale riguarda però i troni. Fino a qualche mese fa eravamo abituati a vedere Trono Classico e Trono Over in maniera separata. Questa distinzione non ci sarà più.

Uomini e Donne: chi sarà il primo tronista della nuova edizione di settembre 2020?

Uomini e Donne ha già presentato ben tre bellissimi ragazzi candidati a diventare nuovi tronisti. I loro nomi sono: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Il pubblico avrà la possibilità di votare il ragazzo preferito e due di loro alla fine diventeranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne. I fan della trasmissione di Canale 5 possono esprimere la propria preferenza su Witty dove è anche possibile conoscere meglio i tre uomini con dei video di presentazione esclusivi.

L’appuntamento con il ritorno di Uomini e Donne è dunque per il 14 settembre 2020, come sempre nel pomeriggio di Canale 5. E voi lo seguirete?