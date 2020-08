Prima registrazione di Uomini e Donne: trono classico e over si fondono

Si parte con il botto nella prima puntata di Uomini e Donne registrata oggi 27 agosto 2020 a Roma. Le anticipazioni arrivano dal Vicolo delle News, come sempre aggiornatissime le ragazze che scrivono sul blog, con le ultime notizie dagli studi Elios! Che cosa è successo e sta succedendo quindi nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi? Innanzi tutto la prima considerazione: non c’è divisione tra trono classico e trono over ma è un mix di vicende che vengono raccontate tutte insieme, almeno in questa prima puntata. Si parla di quello che è successo questa estate, di quello che succederà con la scelta dei nuovi tronisti! Ma andiamo con ordine…

A UOMINI E DONNE IL RITORNO DI GEMMA E NICOLA: SI LITIGA

Protagonisti di questa prima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che come avevamo intuito, non stanno più insieme e pare abbiano avuto anche un bel faccia a faccia e se ne siano dette…Per Gemma sarebbe arrivato un altro giovanissimo corteggiatore…

SAMMY HASSAN E GIOVANNA: IL CONFRONTO DOPO LA FINE DELLA STORIA

Nella prima registrazione di Uomini e Donne ci sono anche Giovanna e Sammy. Chi segue le notizie on line sa che i due si sono lasciati ancora prima di uscire dal Grande Raccordo anulare ma per le signore con qualche annetto in più che non amano molto le letture sul web. sarà sicuramente interessantissimo vedere come i due ex, se le diranno di santa ragione…

UOMINI E DONNE PRIMA PUNTATA: SCELTI I DUE TRONISTI

Per quanto riguarda il capitolo tronisti, non sappiamo ancora se ci sarà una divisione tra il classico e l’over, ma sappiamo che il pubblico ha deciso di scegliere il bel salentino Davide da Parabita e Gianluca il fisioterapista con la passione per i viaggi da Roma. In realtà come si legge sul vicolo delle news, il terzo tronista, Blanda, sarebbe comunque rimasto in studio in quanto Roberta, volto noto del trono over, avrebbe chiesto al giovane di restare per lei. Del resto Blanda nella sua presentazione aveva detto di aver avuto storie con donne più grandi, per cui la differenza di età non sarebbe un problema.

E’ ANCORA GUERRA TRA PAMELA BARRETTA ED ENZO

A quanto pare per la serie c’eravamo tanto amati, ma anche tanto odiati, torneranno sui nostri schermi anche due protagonisti del trono over delle passate stagioni. Parliamo di Pamela ed Enzo che non hanno ancora deposto le armi, ma se ne dicono di ogni.

DUE NUOVE TRONISTE NELLA PRIMA PUNTATA DI UOMINI E DONNE

Nel corso di questa registrazione sono state presentate anche due nuove troniste, Jessica e Sofia. Sono scese 25 corteggiatrici e 25 corteggiatori. Speriamo per il bene di tutti che nessuno di loro abbia frequentato la Costa Smeralda, a questo punto…