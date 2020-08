Cartoni Rai YoYo: arrivano i nuovi episodi di Topolino Strepitose avventure

Una bella notizia per i nostri piccoli di casa. Come sempre i cartoni che tanto piacciono ai bambini sono di casa su Rai YoYo e tra le proposte di fine estate, ecco che spunta Topolino, un grande classico che non invecchia mai! Come si legge sul sito ufficiale della Rai, i nuovi episodi di “Topolino e gli Amici del Rally”, la serie animata ambientata nel pazzo mondo delle corse, con il nuovo titolo “Topolino Strepitose Avventure” stanno per arrivare. Appuntamento da domenica 30 agosto, tutti i giorni, alle 19.35 sul (canale 43 del digitale terrestre).

Scopriamo cosa succederà in questi nuovi episodi del cartone animato.

TOPOLINO STREPITOSE AVVENTURE ARRIVA SU RAI YOYO

Topolino, Minni, Pluto, Pippo, Paperina e Paperino, sui loro fantastici veicoli trasformabili, saranno impegnati in divertenti gare e avventure nelle città più belle del mondo e nella loro colorata cittadina di Hot Dog Hills. Ogni personaggio gareggia con il proprio veicolo trasformabile pensato e studiato in base alla personalità del pilota. La macchina di Topolino è una classica auto sportiva che rispecchia il suo stile, la Topo Bolide, il marinaio Paperino guida la Cabinato, una vettura che corre a vele spiegate, infine Pippo guida una macchina fatta con una vasca da bagno chiamata Turbo Tinozza. Fuori dalla pista Minni e Paperina gestiscono con successo l’azienda Aiutamiche, che risolve i problemi di chiunque abbia bisogno di aiuto: a seconda del giorno, le ragazze diventano babysitter di cuccioli spie internazionali, detective e persino astronaute. Ma anche le Aiutamiche partecipano alle corse: l’auto di Minni, la Tuono Rosa, è ispirata alle macchine francesi degli anni ’30 e somiglia a un fiocco, Paperina, invece, ama i fiori e la sua vettura, la Turbo Fiore, ricorda una Bocca di Leone. In questa nuova stagione non mancheranno sfide entusiasmanti, come la gara Londra, ma anche bizzarre e divertenti avventure, come la caccia al tesoro in Perù a cavallo di un lama.

