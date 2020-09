Fatto in casa per voi nuove puntate: il ritorno di Benedetta Rossi

Tutto pronto per riaccendere i fornelli e cucinare con i consigli di Benedetta Rossi. Fatto in casa per voi, il programma di Food Network che vede Benedetta Rossi protagonista sta per tornare in onda con le nuove puntate ma soprattutto con le nuove ricette. Per Benedetta Rossi gli ultimi mesi sono stati molto difficili: ha cercato in tutti i modi di aiutare il suo cucciolone, Nuvola, con tutte le cure possibili ma alla fine lei e Marco hanno dovuto dire addio al cane. Qualche settimana fa l’addio a Nuvola anche sui social con una ondata di affetto, dalla quale Benedetta è stata travolta, davvero inattesa.

Benedetta Rossi è amatissima da chi la segue in tv e suoi social perchè è genuina, perchè rappresenta in tutto e per tutto l’immagine di una donna italiana semplice ma determinata; del resto se non fosse stata caparbia, di talento, in gamba, non avrebbe ottenuto il successo che l’ha portata a essere la food blogger più seguita in Italia!

FATTO IN CASA PER VOI TORNA IN ONDA: LE NUOVE PUNTATE A SETTEMBRE

Il conto alla rovescia quindi per i fans di Benedetta Rossi sta per finire. Per chi ama le sue ricette, mancano solo una manciata di ore per rivederla in onda. Benedetta Rossi torna infatti il 5 settembre 2020 su Food Network Italia, canale 33 del digitale terrestre, con le sue nuove ricette.

L’appuntamento con Fatto in casa per voi è come sempre alle 14,45 sul canale 33. Dalle prime anticipazioni abbiamo visto che come sempre Benedetta preparerà ogni tipo di piatto: dalla torta simil kinder fetta al latte, alla pasta. Tantissime nuove idee in cucina ma non solo. Come sempre la Rossi darà anche consigli per la casa.

Si parte quindi questo fine settimana! Nella sezione del nostro sito dedicata alla cucina, dopo la puntata, troverete subito le ricette scritte di Benedetta Rossi!