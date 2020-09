E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici: tutti i suoi compagni di viaggio

E’ sempre Mezzogiorno arriverà con qualche giorno di ritardo su Rai 1 ma arriverà! La data c’è ed è quella ufficiale: si parte il 28 settembre, in ritardo rispetto alla tabella di marcia ma pare che ci sia voluto qualche giorno in più per sistemare al meglio lo studio, una vera scommessa per Rai 1. Antonella Clerici carica a pallettoni è pronta a tornare in onda per dedicarsi al suo programma che sarà da qui a maggio una sorta di seconda casa, una nuova casa nel bosco. E per vivere al meglio questo ritorno nel day time di Rai 1 ha deciso di affiancarsi di persone che fanno parte della sua storia, persone amiche, professionisti che ha scoperto in questi anni di lavoro in Rai. Da Tvblog arriva la lista completa di tutti i compagni di viaggio di Antonella Clerici. Pare che non ci sarà Anna Moroni, che dovrebbe restare in quel di Mediaset con Ricette all’italiana anche quest’anno. Ci saranno invece volti amici de La prova del cuoco ma anche new entry che potrebbero tanto piacere al pubblico.

A dire il vero una foto di questa estate, aveva già lasciato immaginare quale poteva essere il cast di E’ sempre mezzogiorno, visto che ben si capiva che si trattava di una cena di lavoro, oltre che di una reunion di vecchi amici.

Ma vediamo i nomi fatti in anteprima da Blogo.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO: ECCO IL CAST VOLUTO DA ANTONELLA CLERICI

Tra i nomi nuovi spunta quello di Lorenzo Biagiarelli. Chi segue Antonella Clerici sa bene che prima del lockdown, lei e Selvaggia Lucarelli si sono incontrate diverse volte ma non sapevamo che questi incontri potessero avere lo scopo di reclutare Lorenzo che non si è fatto vederemolto ma che a quanto pare c’era. La sorpresa è riuscita!

Per quanto riguarda gli ex volti amatissimi de La prova del cuoco ritroveremo Daniele Persegani, che ha comunque continuano anche senza la Clerici a restare in tv, tra Detto Fatto e il programma di Rai1. Rivedremo invece la bravissima chef Francesca Marsetti, Sergio Barzetti re del’alloro, e ancora due volti storici del programma di Rai 1, Renatore e Mauro Improta, colonne portanti della Prova di Antonella Clerici. Tra gli altri grandi nomi Luca Montersino che era stato protagonista de La prova del cuoco ma anche di Dolci dopo il Tiggì, il programma andato in onda dopo le 14 nel pomeriggio di Rai 1 qualche anno fa.

Non faranno parte del cast fisso, ma faranno alcune capatine settimanali anche altri chef amatissimi dal pubblico. Andrea Mainardi, che ha un legame fortissimo con Antonella, tanto da volerla come sua testimone il giorno delle nozze. E poi due chef stellati: il calabrese Francesco Mazzei e Antonella Ricci, che lavora invece in Puglia.

Il panificatore sarà Fulvio Marino e anche questo era parecchio prevedibile visto che durante il lockdown Antonella ha cucinato spesso in compagnia di Fulvio. Poi ci sarà il decanter, che secondo Blogo potrebbe essere Andrea Amadei. Federico Quaranta, altra scoperta della Clerici, dovrebbe esserci in qualche puntata ma senza un ruolo fisso.

Diego Rossi della trattoria milanese Trippa farà parte del cast.

Come avrete notato non si legge nelle anteprime di Blogo il nome di Anna Moroni che fa il tifo per Antonella ma che probabilmente non se la sente di andare in onda in diretta tutti i giorni da Torino!

L’appuntamento quindi con E’ sempre mezzogiorno alla sua prima puntata , è per il 28 settembre 2020.