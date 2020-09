Mi Manda Rai 3 edizione 2020/2021: da lunedì con una nuova coppia al timone

Le polemiche non sono mancate, e probabilmente si riaccenderanno in questa prima settimana di programmazione. Mi manda Rai 3 infatti torna in onda ma senza Salvo Sottile che aveva guidato il programma nelle ultime edizioni con ascolti eccellenti. Mi manda Rai 3 ( edizione 2020-2021) avrà una nuova coppia al timone e lo stesso Sottile ha ribadito che non è stata sua la scelta di lasciare il programma. Questo ha provocato non pochi malumori anche tra alcuni spettatori che via social, hanno appoggiato in pieno le parole di Sottile. Ma la decisione è presa e adesso alla nuova coppia scelta dal direttore di rete , Franco di Mare, toccherà dimostrare di essere degna dell’eredità lasciata.

Per la prima volta, il programma che da 30 anni difende i diritti dei cittadini, raddoppia infatti la conduzione che sarà affidata a Lidia Galeazzo, giornalista appassionata di temi sociali e forte di 20 anni di esperienza al Tg2 e a Federico Ruffo, autore di numerose inchieste per Report e fino all’anno scorso conduttore de Il posto giusto.

MI MANDA RAI 3 TORNA DAL 7 SETTEMBRE 2020 CON UNA COPPIA INEDITA

Mi manda Rai 3 torna quindi dal 7 settembre alle 10 dal lunedì al venerdì.

La trasmissione, dedicherà ampio spazio alle notizie che riguardano le tasche dei cittadini, a partire da quelle relative alle varie misure economiche legate all’emergenza Covid-19, per continuare con pensioni, conti correnti, accise sulla benzina e altre costose contraddizioni. Come da tradizione poi, continuerà ad affrontare tutte quelle vicende che possono avvelenare la vita di una persona: truffe virtuali e non, bollette esageratamente alte, voli e viaggi cancellati, furti di identità, clonazioni di Sim telefoniche, errori della pubblica amministrazione, malasanità e assurdi burocratici.

Chi ha subito un danno, avrà la possibilità di partecipare al programma e chiedere, in diretta, una soluzione ai rappresentanti dell’ente pubblico o privato protagonista dell’eventuale errore. Si tornerà anche ad affrontare i problemi delle categorie svantaggiate, promuovendone la salvaguardia e l’estensione dei diritti.

“Mi manda Rai3”, si conferma nel ruolo di guida nei meandri della vita di tutti i giorni, suggerendo ai telespettatori, con l’ausilio di esperti, le soluzioni più adatte alle situazioni pratiche e burocratiche in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi.

