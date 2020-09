Storie Italiane si riaccende: Eleonora Daniele pronta per la nuova edizione

Abbiamo visto Eleonora Daniele prontissima mentre si preparava per il debutto nel collegamento con l’ultima puntata di Vita in diretta estate. Dal 7 settembre anche lei torna nel day time di Rai 1 con il suo Storie Italiane. E sarà di certo un ritorno ricco di emozioni visto che l’ultimo giorno nello studio del programma è stato quello della nascita della piccola Carlotta! Tre mesi di distanza da quel giorno, la conduttrice di Rai 1 si prepara per riprendere il timone del programma, sostituto a fine primavera dalla versione di giornaliera di Italia sì con Marco Liorni.

Storie Italiane andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 su Rai 1. In un primo momento sarà poi seguito a mezzogiorno da C’è tempo per, che si allunga per un paio di settimane mentre dal 28 settembre sarà Antonella Clerici a prendere la linea dopo Storie Italiane, anche lei in diretta ma da Torino. Il programma anche quest’anno, viaggerà su due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra sarà legata all’approfondimento di tematiche socioeconomiche che hanno distinto questi mesi così complessi della nostra Italia.

STORIE ITALIANE DA LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020 CON ELEONORA DANIELE

Anche quest’anno le inchieste saranno protagoniste: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del servizio pubblico.

Eleonora Daniele continuerà il racconto del paese attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità quotidiana, non mancheranno storie positive e di speranza.

Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere, sulla quale verranno intervistate associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime di violenza. “Storie Italiane” quest’anno riserverà ampi spazi all’infanzia e alla scuola come cardine della società attuale e futura. L’intento è dare una lettura giornalistica e informativa al pubblico. Ci saranno interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti istituzionali.

Eleonora Daniele ha anche promesso che ci saranno delle sorprese ma non ha aggiunto altro. Non ci resta quindi che sintonizzarci alle 10 su Rai 1 per seguire questa nuova edizione del programma.