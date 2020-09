#barbaradursoisoverparty i fans di Demet Özdemir e Can Yaman furiosi sui social dopo Pomeriggio 5

Demet Özdemir e Can Yaman sono i due protagonisti della serie di grandissimo successo Day Dreamer-Le ali del sogno promessa da Mediaset in prime time questa sera su Canale 5! E si sarebbe dovuto parlare della serie, e dei due attori protagonisti, anche nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi ma a quanto pare, i fans dei due attori, non hanno affatto gradito come Barbara d’Urso ha trattato l’argomento. Ed è a questo punto che è scattata la protesta dei fans della serie, e dei due attori, che non tollerano il continuo mostrare Yaman a petto nudo, come se il merito del successo sia dovuto solo alla sua tartaruga e non al suo ruolo di attore, senza poi tralasciare il fatti che Demet non venga mai menzionata! Ed ecco che sui social è esplosa la polemica.

Mai far infuriare i fans così accaniti perchè potrebbe succedere di tutto! E sta succedendo con la tendenza #barbaradursoisoverparty.

ESPLODE LA POLEMICA SUI SOCIAL DOPO LA PUNTATA DI POMERIGGIO 5 DI OGGI

Tra i messaggi postati sui social, in particolare su Twitter:

ricapitolando – è un attore non un sex symbol – esiste anche demet – non sapere il suo nome è una mancanza di rispetto – bisogna commentare il suo talento come attore e non i suoi addominali Visto che non sei in grado di fare ciò, non parlarne proprio #barbaradursoisoverparty

“ CAN CAMAN” “ È SINGLE” ma lo sa che CAN YAMAN FA L’ATTORE? ma in mano a chi stiamo? Ma veramente dobbiamo vedere questi programmi in tv? #barbaradursoisoverparty

Vi siete dimenticati di dire che è un attore eccezionale, ah no scusate l’importante è che sia single e che mostri gli addominali #barbaradursoisoverparty

È stato un miniservizio di manco 5 minuti e ha distrutto tutto quello che c’era da distruggere Grande Barbara continua così e l’Italia andrà avanti #barbaradursoisoverparty

per quanto non segua l’attore è alquanto imbarazzante che una conduttrice televisiva non conosca nemmeno il nome della persona di cui parla da mesi e che continui ad associarlo solo e unicamente alla sua bellezza estetica e non alle sue qualità d’attore #barbaradursoisoverparty

#barbaradursoisoverparty Siamo stati mesi in tranquillità, ci mancava di nuovo l’inizio del programmone dell anno per metterci di nuovo tutti in ridicolo. SIAMO SOTTO TESTATA GIORNALISTICA. E ALLORA FAI QUALCOSA DI SENSATO! INVECE CHE FARE STE COSE TRASH ALTAMENTE IMBARAZZANTI!