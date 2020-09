A Uomini e Donne arriva un ex fidanzato di Belen Rodriguez

Bisogna dire che di Belen si parla così poco che c’era bisogno di un’altra notizia per far si che il suo nome finisse ancora sulle pagine della cronaca rosa! Curiosi di sapere perchè? Lei non ha fatto assolutamente nulla questa volta ma a Uomini e Donne è sbarcato un suo ex fidanzato. Si tratta di Simone Bolognesi che al momento non ha ancora raccontato molto della sua vita ma è stato notato da molte spettatrici e non solo, che lo hanno ricordato…Qualche anno fa era sulle riviste di cronaca rosa etichettato come il primo fidanzato di Belen dal suo arrivo in Italia! Ma Simone ha anche un passato nel mondo di Uomini e Donne, essendo stato infatti un ex corteggiatore di Giulia Montanarini ( all’epoca nello studio di Uomini e Donne c’era anche Teresanna Pugliese).

Simone Bolognesi è seguito molto sui social, ha oltre 10 mola followers e si mostra tra viaggi e lavoro su Instagram. In passato, oltre a Belen Rodriguez, potrebbero esserci state anche altre donne famose al suo fianco. Si parla anche di un possibile flirt don Diletta Pagliano, altra ex protagonista di Uomini e Donne.

SIMONE BOLOGNESI ARRIVA A UOMINI E DONNE: BELEN DIRA’ QUALCOSA?

Vedremo nelle prossime puntate come si approccerà Simone Bolognesi alle dame del trono over di Uomini e Donne, troverà l’amore questa volta nello studio di Canale 5 dopo averci provato già in passato?

E Belen avrà modo di commentare in qualche modo la partecipazione del suo primo fidanzato italiano al programma di Canale 5? Adesso che è single potrebbe anche fare qualche battutina in merito anche se immaginiamo che avrà altro da fare!

Nelle prossime puntate Simone Bolognesi si metterà in mostra? Le dame che lo stanno conoscendo diranno qualcosa in merito al passato dell’uomo che comunque può vantare ex del calibro di Belen? Nel corso degli anni tra l’altro, il romagnolo sembra anche essere diventato più affascinante, sarà più fortunato in amore?