Buongiorno Benessere riparte su Rai 1 con Vira Carbone e tante rubriche da scoprire

E’ tempo di tornare in onda anche al sabato e di riaccendere anche questo giorno della settimana. Il palinsesto di Rai 1 del sabato riparte con UnoMattina in famiglia, che anche quest’anno vedrà protagonisti Tiberio Timperi e Monica Setta, e “Buongiorno Benessere”. Si conferma quindi per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento del sabato mattina alle 10.30 e la conduzione di Vira Carbone. Anche in questa edizione, che prenderà il via oggi 12 settembre, il tema centrale del programma sarà la salute, declinata secondo gli obiettivi ai quali tutti aspiriamo: uno stato di benessere fisico che si accompagni, armoniosamente, con l’equilibrio mentale e la soddisfazione spirituale.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova edizione del programma di Rai 1. Tra le novità del programma Marco Bianchi, reduce dal successo di Linea Verde estate.

BUONGIORNO BENESSERE SU RAI 1 AL SABATO MATTINA: LE ANTICIPAZIONI

Medicina, spiegata in modo chiaro e rigoroso. Forma fisica, senza stress da prestazione. Cura del proprio corpo e della propria serenità, prevenzione e stratagemmi per vivere meglio. In questa edizione ci saranno alcune innovazioni. Il focus della trasmissione si estenderà anche a nuovi territori, siano essi temi legati al mondo dei sentimenti e delle emozioni (la rabbia, lo stress, la felicità, l’amore e l’innamoramento) siano essi settori di grande interesse come l’erboristica, la fitoterapia e in generale le cosiddette “medicine alternative”.

Senza dimenticare l’universo degli “animali da affezione”, i pets, che contrappuntano la vita di venti milioni di italiani, e lo sport, anzi gli sport intesi come strumenti per vivere meglio.

BUONGIORNO BENESSERE: LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

Ma per la prima puntata in diretta della nuova stagione, inevitabile tornare a occuparsi del ‘pericolo pubblico’ numero uno di questi ultimi mesi: il Covid, nella stagione autunno-inverno 2020. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo virus? Ma soprattutto: come vanno valutati i sintomi di un’infreddatura? Che cosa bisogna sapere per non finire preda dell’ansia al primo starnuto? E ancora: a due giorni dall’apertura ufficiale delle scuole, si ripasserà tutto quello che è prudente fare per proteggere i bambini e la famiglia che si riespongono alla socialità dopo lunghi mesi di lockdown. E per finire, uno spazio di approfondimento sugli strumenti di prevenzione del Covid, con Giulia Nannini, e sullo stato dell’arte nello sviluppo del vaccino che aiuterà a debellare definitivamente questo virus.

Lo stress con cui siamo stati troppo a contatto in questi ultimi mesi di incertezza, e le conseguenze che possono avere interessato il nostro cuore e l’apparato circolatorio, sono l’argomento della seconda pagina della puntata.

A seguire, torna lo spazio dedicato alla buona alimentazione, in cui Elisa Silvestrin andrà in mare a caccia di Omega3 e Marco Bianchi – uno dei volti nuovi di questa stagione – utilizzerà l’Omega3 come soggetto principale di una spesa fatta bene per preparare ricette sane e leggere, che uniscano tradizione e innovazione.