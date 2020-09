Unomattina in famiglia torna su Rai 1 con Monica Setta e Tiberio Timperi confermatissimi

Si riaccende anche il palinsesto del sabato su Rai 1 con i grandi ritorni dei programmi in onda da settembre a maggio! Torna quindi anche Unomattina In Famiglia: da sabato 12 settembre su Rai1 dalle 8.25 e la domenica dalle 6.30. La formula è sostanzialmente quella consolidatasi negli ultimi anni, premiata da ascolti da record e da riconoscimenti critici davvero lusinghieri. Confermatissimi i due conduttori che hanno conquistato il pubblico con un grande feeling. Vincenti gli ascolti del programma che torna quindi tra poco su Rai 1 per tenere compagnia anche in questa stagione al pubblico della rete.

Scopriamo qualche dettaglio in più su questa edizione.

TORNA UNOMATTINA IN FAMIGLIA: AL VIA IL 12 SETTEMBRE 2020 LA NUOVA EDIZIONE

Cronaca, approfondimenti, spettacolo, gioco, per un intrattenimento leggero e coinvolgente coordinati da Monica Setta e Tiberio Timperi.

Molte le rubriche, alcune ormai storiche, come il “Pronto soccorso linguistico” con il Prof. Francesco Sabatini e la “Cronaca Rosa”, la paradossale rassegna stampa rosa di Gianni Ippoliti.

“Quadrare i conti” è lo spazio dedicato alle condizioni materiali e sociali delle nostre famiglie con il contributo di docenti universitari, esperti, grandi firme del giornalismo o semplici testimoni della vita quotidiana.

Lo spettacolo sarà protagonista in “Da Vedere Da Ascoltare”, rassegna critica di eventi che hanno attirato l’attenzione degli Italiani a teatro, nei concerti, nelle mostre o a cinema.

Confermate le rubriche di Lucia Cuffaro sul “Saper Fare”, il Meteo, affidato come sempre al colonnello Francesco Laurenzi.

Molte altre novità e nuove rubriche saranno presenti sempre nell’ottica di essere di aiuto e supporto alle famiglie e di diffondere la conoscenza del nostro paese: tra queste “Il mestiere di genitore”, sui temi dell’educazione dei figli e “È l’Italia, bellezza” con una rassegna dei Conservatori e Accademie di danza italiani, luoghi dove ci si forma alla fruizione e produzione della bellezza.

( FONTE UFFICIO STAMPA RAI)