Senti chi mangia: Benedetta Parodi alternativa frizzante alla solita tv nera del pomeriggio

Senti chi mangia non è un programma di cucina, o forse lo è in parte. E’ un ibrido divertente che può piacere o non piacere ma che di certo sbarca nel pomeriggio dei telespettatori proponendosi come una alternativa, bizzarra, ai soliti programmi visti nella stessa fascia oraria. Ci lamentiamo spesso della solita tv impregnata di cronaca nera, delle solite facce viste e riviste, degli argomenti spremuti fino all’ultimo goccio. E allora Senti chi mangia è sicuramente una ventata di leggerezza, anche se l’effetto di già visto, è chiaramente impossibile da evitare. Ci sono gli chef, c’è la sfida tra i concorrenti ( con imprevisti già visti ad esempio anche a La prova del cuoco, giusto per scomodare un esempio facile facile). Ma c’è anche l’effetto divertente, la sorpresa che è dietro l’angolo. Ecco forse in questa prima puntata qualcosa si poteva evitare per dare al programma il sapore di qualcosa si artefatto. Va bene non sapere cosa sia lo zenzero ci può stare, ma non saper distinguere un limone in mezzo al resto, è davvero quasi incredibile!

SENTI CHI MANGIA BUONA LA PRIMA

Benedetta Parodi elegante padrona di casa, fa quello che è abituata a fare con Bake Off, che ha fatto anche in passato nella sua Cuoca Bendata ( c’è un po’ anche di tutto questo in Senti chi mangia). Per non parlare delle volte in cui dice “molto bene” ricordandoci un altro programma in onda su Real Time con le sue ricette.

Senti chi mangia per alcuni tratti è anche leggermente ansiogeno ma non guasta anche grazie alla simpatia degli chef che non si risparmiano tra parolacce e insulti ai poveri malcapitati. E poi la sagacia di Andrea Grignaffini è davvero un ingrediente perfetto in questa ricetta. A qualcuno potrebbe risultare indigesta? Bhè in una tv dove di cucina si parla in tutte le ore del giorno e della notte, con canali tematici ormai dedicati al tema, è difficile stupire ma si può comunque offrire un’oretta di qualcosa che sia diverso, almeno per la fascia oraria.Felix Lo Basso ed Eugenio Boer potrebbero poi rivelarsi davvero una scelta vincente.

Vedremo se poi il pubblico, apprezzerà anche se la missione è complicatissima, visto che alle 17 partono i due programmi più visti. Pomeriggio 5 e La vita in diretta. La ricetta di Benedetta Parodi, per tutti i suoi fans, sul finale è una bella chicca anche perchè in una manciata di secondi, come è nel suo stile, regala una ricetta alla portata di casalingo disperato!