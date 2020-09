Salvo Sottile torna in tv, lo rivedremo su Rai 2

Una anteprima molto interessante quella che arriva dalla pagine di Tvblog, sempre informatissimo sulle questioni televisive. Si parla di Salvo Sottile che, come saprete, è rimasto “senza lavoro” dopo l’addio a Mi manda Rai3. Un addio che aveva fatto molto parlare in estate, quando il conduttore aveva manifestato il suo disappunto per la scelta fatta dal direttore di Rai 3 fresco di nomina, Franco di Mare. Ci sono state anche interviste con repliche alle “accuse” di Sottile e attacchi da diverse parti ma alla fine, tutto si è concluso senza particolari colpi di scena. Sottile ha salutato il suo pubblico e su Rai 3 sono arrivati due nuovi conduttori per il programma storico del mattino della rete. Per tutta l’estate si è cercato quindi di capire dove avremmo rivesto Sottile ed è Tvblog ad anticipare quello che sta succedendo.

Qualche giorno fa Sottile aveva scritto sulle sue pagine social, spiegando che si sarebbe occupato di problematiche legate alle truffe, ai diritti dei cittadini e dei consumatori, invitando, chi lo segue sui social, a inviare richieste e storie da risolvere insieme. Il motivo sarebbe spiegato appunto, dall’anteprima data da Tvblog. Secondo quanto si legge sul portale, Salvo Sottile infatti sarebbe pronto a tornare in tv, questa volta su Rai 2.

SALVO SOTTILE ARRIVA SU RAI 2 CON UNA RUBRICA PER I FATTI VOSTRI

Il nuovo spazio in cui vedere Salvo Sottile sarebbe su Rai 2 ne I fatti vostri. Il nome del giornalista non è stato fatto nelle conferenze dedicate al programma, non è stato dato dalle anticipazioni ufficiali della Rai. Ma pare che Sottile avrà presto modo di presentarsi e chiarire quello che sarà il suo ruolo nel programma di Magalli. Dovrebbe avere una rubrica con cadenza settimanale, e non giornaliera, dedicata appunto ai diritti di consumatori e cittadini pronti a chiedere il suo aiuto.

Al momento Salvo è impegnato con delle dirette sui social, nelle quali prova a rispondere, grazie all’aiuto di avvocati ed esperti, ai quesiti che chi lo segue gli pone. Porterà tutto questo anche sul piccolo schermo?

Non ci resta che aspettare una conferma di Salvo Sottile che al momento però, via social, non ha fatto ancora cenno a questa nuova avventura televisiva, forse solo per scaramanzia.

