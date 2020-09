Che fatica fare ascolti al pomeriggio: Uomini e Donne e Paradiso delle signore tengono botta

E’ un settembre sicuramente difficile per tutti i programmi in onda al mattino e anche la pomeriggio. Ma mentre nella fascia mattutina qualcosa si sta muovendo, e gli ascolti tornano a essere in linea con quelli di stagione, per il pomeriggio le cose sono un tantino più complesse. Non brillano per niente gli ascolti di Oggi è un altro giorno che, a distanza di una settimana, continua a non convincere il pubblico, registrando numeri non entusiasmanti. Va malissimo anche in casa Mediaset, con Il segreto mai così male nella storia della soap. E non si può dire che ci siano numeri da record per Pomeriggio 5 e La vita in diretta, nonostante la cronaca, purtroppo, abbia dato molti argomenti di cui parlare in questi giorni complicati.

Gli italiani non sono ancora pronti a passare tanto tempo davanti alla tv? Il caldo di questi giorni di certo non aiuta molto ma non dimentichiamo anche un’altra considerazione che avrebbe potuto aiutare i programmi in onda in questi giorni. Lo smartworking con la tv accesa mentre si lavora da casa, a quanto pare, non aiuta affatto, almeno per il momento. L’unico programma che resiste e si accende ( in particolare se si parla dei protagonisti del trono over) è Uomini e Donne che ieri ha superato quota 28, milioni di spettatori dimostrando che si può fare comunque un ascolto brillante.

Ma vediamo i numeri.

IL COMPLICATO POMERIGGIO DI RAI 1: IL PARADISO DELLE SIGNORE VOLA

Iniziamo dal pomeriggio di Rai 1. Oggi è un altro Giorno supera di poco il 10% di share anche se pian piano, sembra trovare un suo equilibrio. Nella giornata di ieri viene visto da 1.319.000 spettatori (10.2%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.756.000 spettatori (16.5%) è la vera nota positiva nel pomeriggio di Rai 1: fa meglio del programma della Bortone e annienta Il segreto.

La Vita in Diretta però, anche a causa della pausa Tg1, non riesce ad approfittare di quello che sarebbe un ottimo traino per il programma e Alberto Matano, purtroppo, si ferma a una media di 1.262.000 spettatori con il 13.1% (presentazione 1.286.000 – 12.9%).

DISASTRO SEGRETO PER CANALE 5 MENTRE UOMINI E DONNE E’ DA RECORD

Su Canale5 Beautiful fa i grandi ascolti di sempre, nulla da dire, con 2.619.000 spettatori (17.5%), Una Vita convince 2.486.000 spettatori con il 17.9% di share mentre Uomini e Donne è ancora da record con il 22.9% con 2.823.000 spettatori (finale 2.015.000 – 18.3%).

Anello debole di un pomeriggio vincente è certamente Il Segreto che sigla il 14.6% con 1.481.000 spettatori. Pomeriggio Cinque e Barbara d’urso non possono che accontentarsi del 13.6% con 1.293.000 spettatori nella prima parte, al 13.8% con 1.340.000 spettatori nella seconda e al 10.7% con 1.114.000 spettatori nella terza, di breve durata.

I primi bilanci potremo farli alla fine di questa settimana e poi se i numeri dovessero restare questi, si potrebbe parlare di ascolti al ribasso, vedremo!