Giovanni Ciacci e Tommaso Zorzi avrebbero un uomo in comune: la rivelazione a Pomeriggio 5

Qualche giorno fa Giovanni Ciacci, sui social, aveva lanciato qualche frecciatina a Tommaso Zorzi, accusandolo di “rubare” alcuni suoi modi di dire. A quanto pare, stando alle parole di Biagio d’Anelli intervenuto nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, i due non avrebbero in comune solo alcuni modi di fare! L’opinionista di Barbara d’urso, ha voluto lanciare una provocazione a Ciacci, lasciando intendere che l’astio verso Zorzi, nasce da altro, a quanto pare, sarebbe legato a questioni amorose. “A te non piace Zorzi per altri motivi e li so io” ha detto Biagio dopo che Ciacci aveva avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Zorzi nelle ultime ore in casa. Non sappiamo se al momento Tommaso sia fidanzato o single ma stando a quanto ha raccontato il d’Anelli, un ex flirt avrebbe ora qualcosa da spartire con Ciacci…

“Mi sai dire chi è Armando?”, chiede con tono provocatorio Biagio a Ciacci che però dice di non voler rispondere ma Barbara d’Urso vuole andare a fondo in questa storia e quindi spera che Giovanni possa avere modo di rispondere.

GIOVANNI CIACCI E TOMMASO ZORZI: CHE COSA HANNO IN COMUNE?

“Ti stai frequentando da 2/3 mesi con un ragazzo di nome Armando che ha 40 anni, è di Napoli, vive a Milano e ha a che fare con la moda e che lo conosciamo perché sui siti di gossip diede un bacio pubblico a Zorzi?” chiede allora Biagio D’Anelli a Ciacci che, messo alle strette, replica: “Ma saranno fatti miei?! Quando arriverà il momento ne parlerò. Tu fatti i fatti tuoi altrimenti ti querelo!“. Non vi va leggero Ciacci che non ha gradito che si mettesse in mezzo questo gossip ma si sa, quando si va in tv, succede anche questo…

“Io so delle cose che usciranno e va bene querelami” ha detto ancora Biagio mentre Ciacci continuava a dire che non se ne doveva parlarle e che lo avrebbe querelato. “Quando arriverà il momento ne parlerò con Barbara” ha continuato poi Ciacci. Secondo Biagio, questo Armando, sarebbe il compagno di Giovanni Ciacci, avrebbe una relazione da qualche tempo con lui. E visto che questo famoso Armando è stato visto al fianco di Zorzi, sarebbe celebre una foto dei due mentre si baciano sui social, Biagio crede che Ciacci provi antipatia per Zorzi per questo motivo.

Ciacci interrogato anche da Barbara nega: “Non lo frequento, se fosse così lo conosceresti”. Biagio allora ha detto che porterà le foto per dimostrare che questa non è una sua invenzione.