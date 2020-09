Da U&D Maria lancia una frecciatina a Enzo Capo, lui risponde con una foto

Nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi 17 settembre 2020, e c’è stata anche una manciata di minuti per parlare di uno dei protagonisti dell’ex trono over. Ci riferiamo a Enzo Capo si era messo in mostra per le sue litigate con Pamela in tv e anche sui social. Il cavaliere era rientrato nel programma dopo la fine della sua storia con una ragazza che aveva conosciuto a luglio. Pamela denunciava in tv il fatto che fosse in realtà il suo ex fosse ancora fidanzato con la ragazza in questione e che fossero d’accordo. Enzo si dichiarava single ma a quanto pare, come ha fatto capire anche oggi Maria de Filippi, le cose stavano in modo diverso. Al momento Enzo non ha commentato sui social quanto accaduto nella puntata di oggi ma sicuramente potrebbe farlo a breve.

In ogni caso è vero che Enzo è tornato insieme alla famosa ex ragazza che vive a Stoccarda, come dimostra una foto postata su Instagram un’ora fa.

LA FRECCIATINA DI MARA DE FILIPPI A ENZO CAPO DA UOMINI E DONNE

Maria in puntata ha aperto una piccola parentesi: “Volevo dire che oggi Enzo doveva essere qui poi improvvisamente stanotte è scappato, ha sentito una fortissima esigenza di tornare dalla sua ex, di prendere un aereo per Stoccarda. Fino a poche ore fa era qui, oggi era prevista la sua presenza in puntata.”

Ha preso quindi la parola Gianni Sperti ribadendo concetti già espressi qualche giorno fa. Sottolinea che Pamela aveva ragione, che spesso sbaglia per i suoi modi di parlare ma che il concetto che voleva esprimere, in merito al suo ex, era corretto.

A quanto pare quindi Pamela Barretta aveva ragione, dicendo che il suo ex era ancora legato. Cosa che del resto lui stesso non aveva smentito quando Armando in puntata gli aveva chiesto se avesse ancora interesse per la sua ex, dicendo che era stata lei a voler chiudere…

Alcuni addii non sono per sempre. Semplicemente significano mi mancherai finché non ci incontreremo di nuovo. W l’❤️( la ns prima foto insieme)

queste le parole di Enzo Capo sui social. E sono stati tantissimi i messaggi poco carini nei confronti dell’ex di Pamela che a quanto pare, con questa mossa, ha perso consensi.

