Beppe Convertini e Anna Falchi chiudono C’è tempo per in lacrime e con i brividi (Foto)

Si interrompe una settimana prima C’è tempo per e Beppe Convertini e Anna Falchi commossi hanno salutato il pubblico, ringraziato tutti ma soprattutto hanno dichiarato la loro amicizia (foto). Il loro programma aveva come data ultima il 4 settembre, poi la richiesta di proseguire per sostituire Antonella Clerici a causa dello studio non pronto di E’ sempre mezzogiorno. Hanno accettato, si sono impegnati ma in queste ultime puntate gli ascolti non li hanno premiati. Di conseguenza la scelta di chiudere una settimana prima ma Anna Falchi e Beppe Convertini lo fanno con il sorriso. A differenza di altri non hanno mai fatto trapelare malumori, sono andati avanti come sempre, soprattutto sostenendosi a vicenda. Un gran bel finale ma sincero oggi per la loro ultima puntata.

LA DICHAIRAZIONE DI BEPPE CONVERTINI AD ANNA FALCHI

“Siamo giunti alla fine e devo dirti che è stato davvero un piacere enorme perché sei una delle persone più belle che ho incontrato nella mia vita”. Convertini confessa di avere i brividi mentre si rivolge ad Anna Falchi. Lei è in lacrime e lui insiste con un “Ti amo” aggiungendo che è una persona speciale, che è stato bello lavorare con lei.

La Falchi cerca di sdrammatizzare altrimenti si piange davvero e risponde che per lei è stato lo stesso, che il suo compagno di viaggio è davvero meraviglioso, unico, immenso e straordinario. Il grazie a Stefano Coletta e il grazie a tutti, dal primo all’ultimo, non dimenticano nessuno ma Anna non dimentica di dire che C’è tempo per era previsto andasse in onda fino al 4 settembre. Quindi, nessuna sconfitta. “Doveva terminare il 4 settembre, ci hanno chiesto di andare avanti. Comunque è andata è stato un grande successo”.

Cosa vedremo in onda la prossima settimana in attesa di Antonella Clerici? Le repliche con Federico Quaranta.