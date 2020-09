Domenica Live ospiti 20 settembre 2020: da Valentina Persia al GF VIP 5

Chi ci sarà nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020 nel salotto di Barbara d’Urso? Come sempre lo rivela la conduttrice nella puntata di Pomeriggio 5 che chiude la settimana. A Domenica Live ci sarà una busta choc versione semplice, mentre per la versione choc gold, bisognerà attendere la puntata in prima serata del programma di Canale 5. Ascolti non altissimi la passata settimana per il programma di Barbara d’Urso che è stato battuto, nella stessa fascia oraria, da Da Noi a Ruota Libera, il programma di Rai 1 di Francesca Fialdini. Domenica Live non andava in onda da oltre 6 mesi ed è tornato con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella oraria, sovrapponendosi per una decina di minuti con Domenica IN che a sua volta ha chiuso in anticipo ( e chiuderà sempre prima rispetto alla passata stagione).

Ma torniamo agli ospiti di Domenica Live.

A DOMENICA LIVE IL 20 SETTEMBRE 2020 AMPIO SPAZIO AL GF VIP 5

Nella seconda puntata di Domenica Live in onda il 20 settembre ci sarà un’ampia pagina dedicata al Grande Fratello VIP 5 probabilmente anche con un talk dedicato ai protagonisti del reality con Alfonso Signorini e tutto il corollario che ne deriva. In questo spazio si dovrebbe parlare del titolo nobiliare della contessa/marchesa…

PIETRO PUZONE A DOMENICA LIVE SI CERCA ANCORA IL CALCIATORE

Si tornerà a parlare ancora una volta di Pietro Puzone, il calciatore che ha giocato al fianco di Maradona e che oggi vive in condizioni di indigenza.

CRISTIANO MALGIOGLIO BALLERA’ CON BARBARA D’URSO

Non solo talk, non solo notizie ma anche spettacolo. Nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020 vedremo Cristiano Malgioglio ballare insieme alla conduttrice Jerusalema.

VALENTINA PERSIA A DOMENICA LIVE: LA DEPRESSIONE POST PARTUM

Nello studio di Domenica Live ci sarà anche Valentina Persia pronta a raccontare al pubblico di Canale 5 di un momento molto drammatico della sua vita. Parlerà di quando, dopo la nascita dei suoi due gemelli, ha avuto un periodo difficile, depressione post partum. Racconterà di essere arrivata anche a graffiarsi la faccia per farsi del male. “Non riuscivo a voler bene ai miei gemelli” ha raccontato la Persia in un’altra intervista e ne parlerà nel salotto di Domenica Live.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020 che partirà alle 17,10 circa.