Colpo di scena a Uomini e Donne: c’è già stata la prima scelta

A neppure un mese dall’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne dagli studi Elios arrivano delle clamorose anticipazioni. Nella puntata registrata ieri 19 settembre 2020 c’è stata la prima scelta della stagione! Clamoroso, non ci ricordiamo, nel passato del programma di Maria de Filippi, una scelta altrettanto veloce. Ci sono stati tronisti e troniste che hanno chiesto alla redazione di anticipare i tempi, convinti di aver trovato la persona giusta senza voler quindi allungare troppo il brodo. Ma una scelta arrivata dopo una manciata di esterne in modo così rapido, potrebbe essere storica!

Avrete sicuramente immaginato che a scegliere è stata la sola persona che in queste puntate si è sbilanciata davvero molto verso un corteggiatore. Parliamo di Jessica che non ha nascosto di aver avuto una sorta di colpo di fulmine verso Davide, il corteggiatore che Tina ha paragonato a Can Yaman. Tra i due c’è stato da subito un gran feeling tanto che la tronista ci ha regalato anche delle scenate di gelosia in puntata. Jessica alla fine ha scelto e noi siamo davvero felici per lei anche perchè questo colpo di fulmine che l’ha travolta, la stava rendendo anche indigesta agli occhi del pubblico a casa. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda aveva regalato delle pessime uscite che il pubblico sui social, aveva bocciato senza se e senza ma.

A UOMINI E DONNE ARRIVA LA SCELTA IMPROVVISA DI JESSICA

Neppure la redazione a quanto pare, si aspettava questa scelta tanto che per Jessica Antonini e Davide Lo Russo non ci sono stati i classici petali di rosa. I due però potranno viversi questa storia fuori per conoscersi meglio e per capire se davvero entrambi sono stati travolti dal colpo di fulmine più veloce della storia del programma.

Tra i due non ci sono stati baci nel corso della scelta lampo, ma solo tanti abbracci ! Davide sarà stato entusiasta di essere la scelta di Jessica? Vedremo! Queste puntate dovrebbero andare in onda alla fine della prossima settimana. Per cui in un solo mese, arriva la scelta il che non dispiace visto che negli ultimi tempi i tronisti avevano cercato di allungare il brodo senza convincere.