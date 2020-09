Si infiammano gli animi a Tu si que vales: la lite tra Rudy Zerbi e Mammuccari

Puntata movimentata quella di Tu si que vales in onda ieri 19 settembre 2020. Momento inatteso anche per Gerry Scotti e Maria De Filippi che forse non si aspettavano di dover assistere nel corso del secondo appuntamento a un forte litigio tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. L’impressione arrivata a casa è che non si sia trattato di show ma di una vera e propria discussione tra i due che, partendo dal disaccordo sul giudizio dato a un ragazzo arrivato sul palco per cantare una canzone di Luigi Tenco, hanno poi spostato il discorso sul personale. Gerry Scotti ha cercato di alleggerire i toni mentre Maria è rimasta completamente basita dalla discussione che in ogni caso è stata mandata in onda! Che Teo e Rudy non si amassero particolarmente è cosa abbastanza nota ma che ci fosse questa acrimonia tra i due, è cosa parecchio inattesa.

A TU SI QUE VALES IL LITIGIO TRA TEO MAMMUCCARI E RUDY ZERBI

Dicevamo che tutto è partito dalla critica a una esibizione. Rudy e Teo non si sono trovati d’accordo ma Mammuccari ha voluto aggiungere qualcosa in più. Teo parlando con il ragazzo ha sottolineato che l’esibizione non è andata nel migliore dei modi e che se anche vorrebbe abbracciarlo per via della storia, per quanto riguarda l’esecuzione, c’era molto da migliorare.

Io sono incaz*ato con Zerbi… Devo imparare a stare zitto, voglio bene a Rudy ma non a Zerbi. Rudy è una persona e Zerbi è un’altra. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene, che non ci hai messo la giusta anima, sa benissimo che non è un pezzo che un ragazzo della tua età si può permettere… Io ti dico la verità. Zerbi ti sta dando un contentino inutile. Non dar retta a ‘sta caz*ata. Hai scelto una cosa difficilissima e non l’hai interpretata nel giusto modo. Mi piace quando Zerbi dice la verità. Ma ora non l’ha fatto.

Rudy ha ascoltato le parole di Teo dicendo di non credere alle sue orecchie ma di essere pronto questa volta a replicare e così lo ha fatto. Ha chiesto a Teo di non mettergli in bocca parole che non ha mai detto, di pensare a giudicare i maghi e via dicendo. “Ma prenditi questo applauso inutile e smettila! Sei ridicolo!” ha detto Teo a Zerbi, accusato di non essere sincero. Zerbi: “Non me ne frega niente degli applausi. Ci ha portato un’emozione e tu non la devi distruggere!”.

La discussione è andata avanti.

“Devi farmi pensare quello che io penso. Non sei nessuno per dire che ne capisci meglio di me. Avevi l’occasione per parlare di una cosa tecnica…” ha detto infuriato Teo. Zerbi ha quindi replicato: “L’ho detto prima: la tecnica, qui, non c’entra niente!”. Lo scontro è finito poi con questo scambio di battute al veleno: “Comunque ‘Parla solo di maghi’, lo dici a tuo fratello! Perché io, un po’ di curriculum ce l’ho, devi avere rispetto tu di me! Capito?” ha detto Teo.

Zerbi: “Mamma mia, ragazzi!”. E l’ultima parola a Teo Mammucari: “Mamma mia, un caz*o!”.

Il video completo della discussione lo trovate su Witty.