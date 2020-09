Flavia Vento e Biagio D’Anelli sono stati insieme? Il faccia a faccia a Mattino 5

Nella puntata di questa mattina, lunedì 21 settembre, di Mattino 5, in studio con Federica Panicucci si è parlato di Grande Fratello Vip. Tra i tanti ospiti del salottino di Canale 5 anche Biagio D’Anelli e la ex concorrente di questa quinta edizione Flavia Vento. In studio si è aperto un vero scontro quando si è parlato del presunto flirt tra i due perché Emanuela Tittocchia ha affermato che fanno comunella e fanno finta di essersi amati in passato. Biagio D’Anelli è intervenuto affermando che si tratta di una amicizia e che entrambi si vogliono bene. La Vento continua ad affermare di essere casta da quattro anni. Ma come stanno davvero le cose?

Mattino 5, Biagio D’Anelli e Flavia Vento sono stati una coppia? “Ci siamo corteggiati ma…”

A frenare qualche scintilla nello studio di Mattino 5 è stata proprio la padrona di casa Federica Panicucci. La conduttrice ha chiesto direttamente ai due protagonisti la verità sul loro rapporto. “Ci siamo corteggiati ma non abbiamo avuto una storia” ha affermato Biagio D’Anelli a tal proposito. “Ci siamo visti” ha precisato l’ex gieffino dopo le domande della Tittocchia. Sia Biagio sia Flavia Vento hanno spiegato di non essersi mai baciati. Emanuela sapeva qualcosa in più riguardo questo presunto flirt in quanto qualcun altro avrebbe fatto delle affermazioni ma tutto è stato smentito proprio dai protagonisti di questo gossip.

Flavia Vento casta da 4 anni, nessun bacio con Biagio D’Anelli: “E’ una persona deliziosa”

Federica Panicucci si è rivolta a Flavia Vento dicendo che nonostante la sua castità da quattro anni, le è capitato di leggere che avrebbe interrotto la castità solo per Biagio D’Anelli. “Ho accettato il suo corteggiamento perché sono anni che non uscivo con nessuno” ha spiegato la Vento. “Siamo usciti qualche volta ma non è mai successo niente” ha precisato Flavia nello studio di Mattino 5. “E’ una persona deliziosa e molto carina in questo mondo di squali” ha poi aggiunto la showgirl che in questi giorni è al centro delle polemiche e delle critiche per il suo precoce ritiro dal Grande Fratello Vip.