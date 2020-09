A Pomeriggio 5 scontro di fuoco tra Soleil e Marco: “Squallido, non siamo mai stati insieme”

Marco Zanotti qualche giorno fa era andato in tv da Barbara d’Urso per dire che tra lui e Soleil Sorge c’era stata una relazione, ancora in corso a dirla tutta. Non solo, nel salotto di Pomeriggio 5 aveva anche usato delle espressioni parecchio discutibili sulla sia frequentazione con Soleil. Oggi, sia l’influencer che l’imprenditore di San Marino, sono stati ospiti di Pomeriggio 5, nella puntata in diretta il 24 settembre 2020, per mettere i puntini sulle i. Soleil non ci sta e spiega che ha conosciuto Marco in occasione di una sua ospitata a Pomeriggio 5. Era in compagnia della sua assistente e insieme sono andati nello studio di Cologno Monzese. Pensava fosse il suo autista, visto che la persona che di solito l’accompagna, non c’era. In studio non mancano gli attacchi, soprattutto quelli di Tonon che non crede al racconto della Sorge.

E’ CONTRO A POMERIGGIO 5 TRA SOLEIL E MARCO

“Trovo alquanto squallido e davvero basso per un uomo in generale andare a parlare dei rapporti che ha avuto con una donna, – esordisce Soleil in studio – nonostante nel mio caso non ci sia stato alcun rapporto, soprattutto non c’è neanche amicizia tra noi”. La bella influencer ha spiegato che i due si sono visti solo poche ore e che le foto scattate sono immagini che li ritraggono nel bar di Cologno Monzese, neppure a Milano. “Se c’è stato un rapporto tra di noi io non me ne sono neanche accorta” ha detto la ragazza.

“Io non capisco perché nega questa cosa e perché dovrei io venire qui a dirla. Forse mi sono espresso male dicendo quella frase e ti dico scusa” ha detto Marco ma Soleil non ci sta e vuole andare a fondo. Chiede quindi al ragazzo di dire davanti a tutti qualche dettaglio di casa sua, visto che lui ha raccontato di averla incontrata più volte a Milano. Poi le chiede anche di dire che tatuaggio ha nella zona dell’inguine visto che sono stati a letto insieme ma Marco non sa che cosa rispondere!

Ha ragione quindi Soleil?