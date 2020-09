Verissimo ospiti 26 settembre 2020: una coppia amatissima e la divisiva Antonella Elia

Chi ci farà compagnia sabato pomeriggio nella nuova puntata di Verissimo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i nomi degli ospiti che si accomoderanno nel salotto di Silvia Toffanin per la terza puntata di Verissimo in onda il 26 settembre 2020. Come sempre grandi ascolti per il programma Mediaset che tiene compagnia a quasi 2 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per ascoltare le interviste di Silvia.

Ma vediamo quindi tutti gli ospiti al momento annunciato che arriveranno in questa nuova puntata di Verissimo!

ANTONELLA ELIA OSPITE NELLA TERZA PUNTATA DI VERISSIMO

In queste settimane Antonella Elia ha solo accennato nelle dirette del Grande Fratello VIP 5 quello che è successo tra lei e Pietro Delle Piane, dopo il viaggio dei sentimenti a Temptation Island. Prima ha detto che avevano fatto pace, poi che avevano nuovamente litigato ma che di base c’è un grande amore. Nel salotto più confidenziale con Silvia Toffanin, avrà modo di spiegare nel dettaglio quello che sta succedendo tra lei e Pietro?

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO DI NUOVO INSIEME IN TV

In molti non avrebbero scommesso che qualche centesimo su questa coppia e invece…A distanza di oltre 4 mesi dalla fine del Grande Fratello VIP 4, Clizia e Paolo dopo aver trascorso l’estate insieme, sono ancora una coppia e parleranno di questo grande amore nello studio di Verissimo durante la terza puntata!

RENATO ZERO SUPER STAR A VERISSIMO

Grandissima attesa per Renato Zero che tra l’altro, martedì sera sarà protagonista con uno show musicale su Canale 5 in prima serata. Il grande cantante sarà tra gli ospiti della terza puntata di Verissimo tra carriera e rivelazioni. Vedremo che cosa ci racconterà nello studio di Mediaset!

ALENA SEREDOVA DOPO LA NASCITA DI VIVIENNE A VERISSIMO

Dopo l’arrivo della sua piccola Vivienne, ecco che Alena Seredova torna in tv per parlare della sua vita da mamma ma non solo!

Appuntamento quindi come sempre alle 16 con una nuova puntata di Verissimo assolutamente da non perdere.