Alessandra Mastronardi racconta del suo fidanzato, una bella storia d’amore (Foto)

Alessandra Mastronardi ospite a Domenica in oggi con Lino Guanciale (foto). Stasera saranno di nuovo protagonisti della nuova stagione de L’Allieva ma Mara Venier è anche cuirosa dei loro amori e chiede ad Alessandra del suo fidanzato inglese. Si sono conosciuti a una cena grazie ad alcuni amici, poi hanno lavorato sul set e Alessandra racconta che è una bella storia d’amore perché subito dopo si sono divisi e hanno iniziato a conoscersi davvero su Sky. Si sono innamorati e fidanzati e hanno iniziato a viaggiare tra Londra e l’Italia. “E’ stato bravissimo lui a venire in Italia quando sentiva che c’era bisogno e lui lo stesso. E’ stato molto presente”. Alessandra Mastronardi avrebbe voglia di sposarsi, di diventare mamma, è il suo sogno da sempre. Gli occhi brillano e il suo sorriso dice tutto, Mara Venier le consiglia di non perdere tempo perché queste sono le cose più bella della vita.

ALESSANDRA MASRTRONARDI E LINO GUANCIALE INSIEME SUL SET

“Avevo già lavorato prima con Lino in Che Dio ci aiuti e avevo già l’idea che sarebbe stato molto bello lavorare con lui. Non è solo un essere umano meraviglioso ma anche un collega meraviglioso, ti prende per mano e puoi abbandonarti”. Un legame bellissimo tra Alessandra e Lino e anche lui conferma che da quel provino si è capito subito che c’era l’alchimia giusta.

“Alessandra ha la capacità di mettere a proprio agio chiunque”. Non discutono mai se non per solo 5 secondi, poi finisce tutto. Stasera andrà in onda la terza serie de L’Allieva e Mara Venier chiede se ci sarà anche la quarta.

“Qualsiasi cosa nel rispetto del pubblico e dei personaggi” non rivelano se proseguiranno il loro lavoro insieme, forse ancora è tutto decidere, aspettiamo di vedere il finale di questa stagione.