Mara Venier segue E’ sempre mezzogiorno e commenta lo studio di Antonella Clerici (Foto)

Tra i tanti che attendevano l’inizio di E’ sempre mezzogiorno oggi c’era anche Mara Venier, pronta a congratularsi con Antonella Clerici ma prima ancora a farle gli in bocca al lupo (foto). Tra le sue storie di Instagram Mara Venier ha mostrato i primi secondi della prima puntata di E’ sempre mezzogiorno, con tutta la voglia di dire: “Vai Antonella, in bocca al lupo amica mia” per poi aggiungere dopo una veloce occhiata: “Bellissimo lo studio”. Antonella Clerici oggi è tornata in tv dopo due anni che è rimasta in panchina. Aveva scelto lei di lasciare La prova del cuoco e la fascia oraria che da 20 anni le apparteneva ma poi è accaduto altro. La Clerici è stata messa da parte, si è fatta da parte e ha atteso e nel frattempo ha capito che doveva ritrovare l’entusiasmo. Non c’è dubbio che l’abbia ritrovato e Mara Venier nel vedere le prime immagini del nuovo programma è felice per la sua amica.

MARA VENIER FA IL TIFO PER ANTONELLA CLERICI

Non è scontato che tra colleghi si faccia il tifo, anzi a volte è l’esatto contrario. Tantissimi hanno fatto gli in bocca al lupo alla Clerici, questa mattina anche Eleonora Daniele da Storie Italiane ha esclamato: “Forza Antonella, sei tutti noi!”.

IL NUOVO STUDIO RAI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Dagli studi Rai di Milano nessuna delusione e anche Mara Venier commenta che quel bosco portato in tv è davvero bellissimo.

C’è chi è tornato a casa per vedere la prima puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno e tra i tanti tutti i vecchi protagonisti de La prova del cuoco. C’è ovviamente anche chi ha giurato di non guardare mai il nuovo programma della Clerici ma tra i commenti ci sono più che altro complimenti. E’ vero che ci sono le ricette ma E’ sempre mezzogiorno se è vero che richiama La prova del cuoco è anche molto diverso.