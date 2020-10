Jessica e Davide stanno ancora insieme: dai social tutta la verità dopo Uomini e Donne

E alla fine a parlare sono stati proprio i due protagonisti. Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 2 ottobre 2020 abbiamo visto la scelta lampo fatta da Jessica Antonini che ha deciso di lasciare il programma scegliendo Davide Lorusso. Per quindici giorni, e anche di più, su quello che era successo tra i due dopo, si è detto di tutto. Sui social sono arrivate decine di testimonianze che dicevano quanto Davide fosse poco interessato a Jessica; sono spuntate anche ragazze che dicevano di avere una frequentazione con Davide e che lui fosse poco sincero. Tante le accuse rivolte al corteggiatore ma non solo. Molte sono state anche le persone a puntare il dito contro Jessica dicendo che lei e Davide si conoscessero da prima che il programma iniziasse e che era d’accordo. Tutte voci che i due ieri, riprendendo in mano i loro social, hanno finalmente potuto commentare.

E’ stato Davide per primo, a riprendere il suo profilo social. Ha smentito categoricamente di aver frequentato la famosa ragazza durante il trono. Ha confermato la conoscenza che però, a suo dire, era finita prima che lui entrasse nello studio di Uomini e Donne. Ha anche negato di aver avuto altre relazioni. Ma soprattutto, per la gioia dei fans di questa coppia, ha confermato che la loro relazione procede molto bene. Ieri Davide era a Como per motivi di lavoro ma ha detto che avrebbe rivisto presto Jessica; e poco dopo anche la tronista ha ripreso in mano il suo profilo instagram, rompendo il silenzio.

JESSICA ANTONINI TORNA SUI SOCIAL: LA PRIMA DEDICA E’ PER DAVIDE

E così anche la tronista ha subito deciso di mettere a tacere le voci di una possibile rottura, pubblicando sui social la prima dedica per il suo fidanzato. I due sono felici insieme e si godono questo momento. “Mormora la gente mormora falla parlare…” ha scelto questa strofa della canzone di Jovanotti la romana, per far capire che tutti parlano ma che alla fine, solo i diretti interessati possono capire quello che sta succedendo ed essere a conoscenza di come stanno realmente le cose.

Non ci resta che fare quindi un grande in bocca al lupo a questa coppia.