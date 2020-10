Antonella Clerici mostra lo studio di The Voice Senior, ci sarà anche Al Bano?

Dagli studi di Milano i lavori in corso per The Voice Senior, il programma che Antonella Clerici condurrà in prime time da novembre. Cinque puntate e un altro desiderio che si realizza per la conduttrice dopo il successo annunciato e confermato di E’ sempre mezzogiorno. Non ricordavamo Antonella Clerici così entusiasta da tempo, la pausa forzata le è servita per riflettere e alla fine deve dire grazie a chi l’ha messa in panchina, a prescindere dall’intenzione. The Voice Senior andrà in onda subito dopo Tale e Quale Show, poche le anticipazioni ma la Clerici sta iniziando a mostrare un po’ di indizi. Non si conoscono ancora i nomi della giuria ma gira il nome di Al Bano e anche quello di sua figlia Jasmine.

ANTONELLA CLERICI SI PREPARA PER THE VOICE SENIOR

La conduttrice ha solo mostrato una parte dello studio mentre ovviamente sono ancora in corso i lavori. Mancano ancora un po’ di settimane prima dell’inizio. Da DiPiù Tv arriva la notizia che Al Bano sarà uno dei quattro giurati e che potrebbe essere affiancato dalla figlia Jasmine, anche lei sulla strada della musica. Nessuna conferma al momento, si attende di conoscere il cast completo e le altre anticipazioni.

The Voice Senior non è una novità assoluta, il programma è nato in Olanda ed è già stato trasmesso in Germania, Polonia, Spagna, Russi, Belgio e altri Paesi. La data prevista per la prima puntata è il 13 novembre e l’ultima l’11 dicembre.

Dedicato solo ai cantanti over 60 che porteranno sul palco anche la loro storia. Ovviamente il talent ha uno scopo ben diverso rispetto al classico The Voice dedicato agli aspiranti cantanti che desiderano una carriera nel mondo musicale. Attendiamo il seguito e soprattutto di scoprire i nomi della giuria.