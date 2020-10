Come sta Raimondo Todaro? A Storie Italiane spiega che le ferite fanno male (Foto)

Passano i giorni e Raimondo Todaro dopo l’operazione sta di certo sempre meglio ma a Storie Italiane il ballerino confida che il suo problema sono le ferite (foto). Questo perché sta preparando con Elisa Isoardi per Ballando con le Stelle un ballo di certo diverso da quello di sabato scorso, più movimentato. Raimondo Todaro domani sarà in pista e ballerà, non ha dubbi. Tutti attendono la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, anche se la conduttrice ha rivelato che non c’è nessuna storia d’amore tra loro, che sono solo amici, ma restano una delle coppie di Ballando con le Stelle più amate.

COSA BALLERANNO ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO DOMANI SERA?

Al pubblico di Storie Italiane e a Eleonora Daniele il ballerino spiega come sta: “Meglio sicuramente adesso ma diciamo che le ferite ogni tanto danno noia perché questa settimana ho un ballo un po’ più movimentato ma la cosa positiva è che reggo un po’ di più prima di stancarmi, reggo un po’ di più e piano piano sto tornando”.

Quindi domani sera a Ballando con le Stelle vedremo Raimondo danzare davvero ma sempre con un po’ di attenzione. Todaro non svela quale ballo ha scelto per la gara ma non deluderà il pubblico: “E’ un ballo sexy per rimanere in tema nostro e inevitabilmente mi devo muovere ed è quella l’unica mia preoccupazione. Per esempio settimana scorsa le ferite non mi davano noia perché avevo un valzer ma questa settimana le sento”. Procede quindi bene la ripresa di Raimondo Todaro dopo l’operazione d’urgenza per l’appendicite e chissà se la giuria terrà sempre in considerazione il problema di Raimondo. Molto dipenderà dal ballo scelto dalla coppia. Non vediamo l’ora di scoprire tutto sul palco di Ballando con le Stelle.