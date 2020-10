Le liti tra Gemma e Tina a Uomini e Donne sono finte? Risponde la Cipollari

Questa volta parla Tina Cipollari e lo fa in una lunga intervista a cura di Francesco Canino per il Fatto Quotidiano Magazine. L’opinionista di Uomini e Donne è chiamata a rispondere un grande enigma. Ogni giorno vedendo il programma i milioni di spettatori che seguono Uomini e Donne si chiedono se le liti che si consumano tra lei e Gemma Galgani siano vere o siano studiate a tavolino. L’ex vamp del programma di Canale 5 risponde e racconta quello che pensa davvero della sua acerrima nemica.

Alla domanda di Francesco Canino che le chiede se le famose liti che vediamo in tv ( dalla bottiglietta d’acqua alla torta) siano reali o meno, la Cipollari risponde:

Tina quindi vuole dare una descrizione di Gemma, ecco cosa pensa di lei:

Quindi le viene chiesto se pensa che Gemma reciti un ruolo. La Cipollari risponde:

In questi anni c’è persino chi è arrivato a parlare di vero e proprio bullismo fatto da Tina contro Gemma. Sta di fatto che Gemma, qualora avesse pensato di essere bullizzata, avrebbe potuto chiedere di essere tutelata da Maria. E Tina non ci sta a sentir parlare di bullismo e replica:

Parlare di bullismo è un’accusa grave e sproporzionata. Un gavettone chi non l’ha subito? Quante torte in faccia sono state tirare in tv negli ultimi trent’anni? Non ho picchiato nessuno e non ho usato violenza, non esageriamo. E poi Gemma è consapevole, sa quello che fa ed è in grado di rispondere: io ho un modo brusco di esprimermi, ma Gemma non è una vittima, è una donna furba che conosce il contesto televisivo.