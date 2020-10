Le accuse di Vittoria Schisano a Selvaggia Lucarelli: “C’è un conto in sospeso dal passato”

Vittoria Schisano non ci sta, e dopo le lacrime nella puntata di Ballando con le stelle di sabato sera, torna a parlare di quello che sta succedendo anche a Storie Italiane. Nella puntata del programma di rai 1 in onda oggi 12 ottobre 2020, è tornata a parlare della polemica che l’ha vista protagonista e dello scontro con Selvaggia Lucarelli. L’avevamo lasciata nella puntata di sabato davanti alla giuria in lacrime ma non solo. La Schisano aveva fatto capire quanto fosse complicato per lei questo percorso a Ballando e aveva però anche detto di essere dispiaciuta dell’attacco della Lucarelli, una donna che lei stima molto. Eppure oggi nella puntata di Storie Italiane ha usato frasi molto forti: “Mi sanguinano le orecchie nel sentire determinate banalità e tanta superficialità” ha detto la Schisano.

La Schisano si riferisce alle parole di Selvaggia Lucarelli che a Ballando le ha chiesto di provare a parlare di quello che lei è oggi, non di quello che è stato in passato. Ma oggi da Storie Italiane lancia pesanti accuse, facendo capire che Selvaggia Lucarelli e lei hanno una sorta di conto in sospeso, lo dice senza troppi giri di parole a Eleonora Daniele.

LE ACCUSE DI VITTORIA SCHISANO DA STORIE ITALIANE E L’ATTACCO ALLA LUCARELLI

“Devo dire una cosa che non avevo detto prima” commenta Vittoria Schisano. La Daniele la invita a non andare fuori da Ballando con le stelle visto che in studio tra l’altro, non c’è la Lucarelli a commentare. Ma la Schisano è un fiume in piena e continua: “La Lucarelli ha chiamato alla clinica in Spagna dove io mi sono operata per chiedere se davvero ho fatto l’operazione” ha detto la concorrente di Ballando con le stelle. La Schisano ha ribadito che tra di loro c’è quindi un conto in sospeso che arriva dal passato e che viene quindi poi portato anche nel programma del sabato sera di Rai 1.

Non c’è stato più spazio poi per approfondire ma domani Vittoria sarà di nuovo ospite di Storie Italiane per parlare della sua storia. “Lo faremo a mò di Storie Italiane” ha detto Eleonora sottolineando che di queste storie si deve sempre parlare.

Alle parole di Vittoria replicherà anche Selvaggia Lucarelli o lo farà magari sabato sera a Ballando? Vedremo.