Eleonora Daniele in diretta da Storie Italiane si scusa e chiede anche aiuto a Fedez per combattere il bullismo

La puntata di Storie Italiane in onda il 14 ottobre 2020 si è aperta con una piccola parentesi che Eleonora Daniele ha voluto fare in merito a quello che è successo ieri. Per chi non lo sapesse, è circolato sui social un video che mostrava alcune sue dichiarazioni dalla puntata di Storie Italiane di lunedì. La Daniele, parlando con Simona Ventura, aveva fatto notare che una influencer come Chiara Ferragni avrebbe potuto fare di più nel periodo del coronavirus. Uno scivolone per il quale la conduttrice si è scusata sui social dopo che anche Fedez, era intervenuto ricordando tutto quello che lui e sua moglie hanno fatto nel periodo del lockdown e dopo. La conduttrice si era scusata anche sui social ma questo non era bastato. E come purtroppo spesso accade, contro di lei era partita una vera e propria shitstorm. Oggi la conduttrice, dal suo Storie Italiane sottolinea proprio questo. Si scusa nuovamente per non aver citato tutto quello che Chiara e Federico avevano fatto, dalla raccolta fondi al resto, ma sottolinea anche come questa polemica abbia innescato una rivolta social. La Daniele è stata vittima di bullismo, lo stesso che combatte nei suoi programmi. Gli haters si sono scagliati contro di lei. “Per questo chiedo l’aiuto di Fedez, so che è un ragazzo intelligente e so che mi aiuterà a combattere tutto questo” ha detto la Daniele.

ELEONORA DANIELE SI SCUSA ANCHE IN DIRETTA A STORIE ITALIANE

La conduttrice quindi ammette il suo errore in diretta. “Non ho nessun problema a farlo qui, abbiamo parlato spesso di quello che Chiara e Fedez fanno e io non ho nulla contro di loro” ha detto la Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha poi invitato sia Federico che Chiara, qualora lo volessero a essere suoi ospiti per raccontare insieme tutto quello che di bello e importante hanno fatto in questi mesi.

Eleonora Daniele si scusa nuovamente, risponde allo sfogo esagerato di Fedez e ai bulli dei social#StorieItaliane pic.twitter.com/EJ1rDLPJq3 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 14, 2020

Ha poi salutato Chiara mandandole un grande abbraccio, vista anche la sua gravidanza. “Ho portato avanti lavorando una gravidanza nel lockdown e so che cosa significa” ha detto la Daniele mandando i suoi auguri alla influencer.