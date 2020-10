Paolo Mengoli sconvolge tutti: la figlia che ha cresciuto non è sua

Paolo Mengoli a Storie Italiane ha svelato che la figlia che ha cresciuto con amore immenso in realtà non era sua figlia. E’ un dolore che porta dentro da anni, lo confida in modo confuso mentre Eleonora Daniele vorrebbe dedicargli più tempo ma la coglie impreparata e la trasmissione sta per concludersi. L’emozione di Mengoli è evidente, le sue parole sconvolgono tutti perché non ne aveva mai parlato, anche se è già tutto risolto da anni, ma risolto forse nel peggiore dei modi. La figlia di Paolo Mengoli è nata nel 1985 oggi ha 35 anni ma da anni non la vede più, non sa molto di lei che ha anche avuto un figlio, il suo nipotino. “Ci sono date importanti…” racconta il cantante mentre spiega che credeva fosse sua figlia biologica e poi ha scoperto tutto da solo. Un indizio dopo l’altro sono arrivati i dubbi, era il 2009 poi nel 2015 una sentenza ha confermato tutto.

PAOLO MENGOLI TIRA FUORI IL DOLORE: NON VEDE PIU’ SUA FIGLIA MA NON ERA SUA FIGLIA

“Fino ad oggi non ne ho parlato ma adesso mi sono stancato” ed è stato l’argomento di oggi a Storie Italiane a tirargli fuori questa che Eleonora Daniele considera una vera bomba, nessuno sapeva di tutto questo. “E’ un macigno che porto dentro da tempo…” aggiunge Paolo Mengoli che non riesce a fare capire, tutto è un po’ confuso, ci sarebbero anni di racconti da fare ma non è possibile farlo oggi.

La conduttrice non può avvicinarsi, nessuno può abbracciarlo nonostante le sue lacrime, la difficoltà e il dolore sono evidenti. Eleonora invita Paolo Mengoli la prossima settimana a Storie Italiane per raccontare tutto, facendo attenzione perché ci sono anche le altre protagoniste di questa storia. Lui crede che sua figlia sapesse tutto, che entrambe gli nascondessero tutto. Ad aiutarlo è stata la sua attuale moglie ma il dolore è forte ed è sempre rimasto dentro.