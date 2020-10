Amedeo Goria a Pomeriggio 5: “Escludo relazione di Maria Teresa con Telemano”

Il dubbio serpeggia, non c’è che dire…Dopo le parole di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello VIP 5 le voci si sono rincorse. E nei programmi televisivi in cui si parla anche del reality di Canale 5 ci si chiede: è possibile che Maria Teresa Ruta non abbia raccontato tutto, ma proprio tutto, a sua figlia Guenda Goria? Ovviamente il dubbio riguarda Telemaco. Durante la diretta del Grande Fratello VIP 5 infatti, la Ruta si è lasciata sfuggire delle frasi strane, come se tra lei e Telemaco, attuale fidanzato di Guenda Goria, ci fosse stato in passato qualcosa. La Ruta, essendosi resa conto delle sue parole ambigue, ha poi voluto chiarire anche con Guenda nella casa. Ma fuori si è continuato a parlare della vicenda e oggi, in diretta a Pomeriggio 5, anche Amedeo Goria, è stato chiamato a dire la sua.

DA POMERIGGIO 5 LE PAROLE DI AMEDEO GORIA SU GUENDA E MARIA TERESA

Roger Garth ha iniziato a mettere carne sul fuoco, dicendo che ha saputo delle cose. “Mi hanno detto che Telemaco molti anni fa e Maria Teresa si sono conosciuti, si erano avvicinati in merito all’acquisto di una casa. Poi lei però ha preferito comprare un appartamento da un’altra persona” ha detto Garth che lascia intendere che tutti hanno pensato quindi a un corteggiamento, a una simpatia.

Barbara d’Urso quindi, approfittando della presenza di Amedeo Goria nel programma, ha chiesto di fare luce su questa cosa. L’ex marito di Maria Teresa ha detto di non essere a conoscenza di questa storia: “Io posso dire che Maria Teresa non è donna di conoscenze brevi, ha solo avuto storie molto importanti” ha detto Amedeo. Non crede che ci sia stato nulla tra la sua ex e Telemaco. Forse un incontro, una simpatia ma nulla di più, di questo è certo.

Questa questione si può quindi chiudere qui?