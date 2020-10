Ore 14 il nuovo programma di Rai 2 con Milo Infante al debutto

Un ritorno quello di Milo Infante su Rai 2 dopo i grandi successi ottenuti ssu questa rete qualche anno fa. “Ore 14”, è il nuovo programma condotto da Milo Infante e in onda lunedì 26 ottobre su Rai2 alle 14. Nel corso del programma verrà approfondita la situazione critica che sta vivendo il nostro Paese, con i pronto soccorso presi d’assalto e l’impennata di contagi e ricoveri. Anche su Rai 2 ci sarà quindi una finestra sull’attualità, a differenza di quanto succedeva negli anni passati con Detto Fatto che torna comunque, qualche minuto più tardi. Il programma di Bianca Guaccero arriva infatti alle 15, subito dopo quello di Milo Infante.

Negli intenti, “Ore 14” racconterà in diretta le notizie del giorno, accendendo un faro sui fatti principali, con la voglia di approfondirli e comprenderli senza concedere spazio a drammatizzazioni o spettacolarizzazioni di sorta. E sicuramente nella prima puntata in onda domani 26 ottobre 2020 di cose da dire ce ne saranno e anche tante, visto che entrerà in vigore il nuovo DPCM.

ORE 14 AL DEBUTTO IL 26 OTTOBRE 2020: LA PRIMA PUNTATA

Gli ospiti della prima puntata saranno Giovanni Toti (presidente Regione Liguria), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Franco Bechis (direttore Il Tempo), Vittorio Agnoletto (medico ed esperto di globalizzazione e politiche sanitarie), Fabrizio Pregliasco (virologo – Università degli Studi di Milano), Monica Leofreddi (conduttrice).



Si parlerà delle nuove disposizioni messe in atto dal governo per affrontare l’emergenza e delle conseguenze e tensioni sociali che queste misure portano con sé. Si parlerà dei vaccini antinfluenzali in Italia, ancora più necessari e importanti proprio a causa della pandemia e della campagna vaccinale. Di tutto questo si discuterà con i ragazzi, non solo perché nella seconda ondata l’età dei positivi si abbassa, ma perché proprio loro pagheranno un prezzo altissimo per questa crisi internazionale legata al virus.

Appuntamento quindi a domani 26 ottobre 2020 con il debutto di Ore 14!