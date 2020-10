La moglie di Paolo Conticini a Oggi è un altro giorno (Foto)

Appare sempre poco la moglie di Paolo Conticini e anche nel collegamento con Oggi è un altro giorno in video c’era l’attore e la sua maestra di danza di Ballando con le Stelle (foto). La moglie riprendeva la coppia sul divano ma Serena Bortone le ha chiesto di mostrarsi ed ecco la bellissima Giada. Tanti i complimenti fino a quel momento per Paolo Conticini, anche Veera Kinnunen conferma che è bravissimo, che si impegna tantissimo ed è sempre puntuale in sala prove ma arriva anche la simpatica verità della moglie. “Lui è un perfezionista e credo che lo stiamo capendo anche dal modo in cui sta ballando e dall’impegno che ci mette e anche in casa è così nel senso che gli piace fare le cose in un certo modo e pretenderebbe lo stesso anche da me ma io non sono così ordinata e quindi lui è un rompiscatole“.

PAOLO CONTICINI CON VEERA E SUA MOGLIE A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Le confidenze di Paolo che ammette pensava fosse un giochetto di divertimento e invece Ballando con le Stelle è molto profondo come giochetto: “Riaffiorano tante insicurezze anche da bambino quando avevo il bisogno di dimostrare qualcosa anche a mio padre. Mi sentivo il dovere di vincere, di dimostrare che ero il numero uno, il più forte”. Racconta anche di suo nonno, una figura per lui molto importante. A 50 anni ha trovato il coraggio di andare sulla sua tomba e parlargli, dirgli “ti voglio bene”. C’è tanto dietro le sue parole: “Ci hanno insegnato, le persone più grandi, a non colorare fuori dai margini ma dovremmo imparare ad aprire il cuore”.

“La mia inquietudine forse è quello di pretendere sempre di più ma devo dire che lo scorso lockdown ci ha insegnato a guardarsi un po’ dentro e capire quali sono le cose superflue e quindi credo che le superflue siano molte di più di quelle che ci occorrono per essere soddisfatti” è la sua conclusione.