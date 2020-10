Verissimo va in onda dopo il lutto di Silvia Toffanin, gli ospiti del 31 ottobre 2020

Andrà in onda anche domani 31 ottobre 2020 Verissimo, le anticipazioni annunciano gli ospiti nonostante il grave lutto che ha colpito Silvia Toffanin. Appuntamento alle 16:15 come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 e ovviamente parte della puntata o forse tutta era già stata registrata questa settimana dalla Toffanin. Ieri mattina la notizia della morte della mamma che era malata già da qualche mese ma la conduttrice non ne ha mai fatto parola con nessuno in pubblico. Era evidente la sua sofferenza quando i suoi ospiti le raccontavano del dolore per la perdita di un genitore ma è sempre rimasta molto riservata proteggendo se stessa e la sua famiglia. Sabato 31 ottobre 2020 Verissimo proporrà una nuova puntata con gli ospiti del momento. Il 4 novembre prenderà il via la nuova edizione di All Together Now e per Verissimo ci saranno due dei grandi protagonisti del game show.

GLI OSPITI DI VERISSIMO DEL 31 OTTOBRE 2020 – LE ANTICIPAZIONI

Francesco Renga ospite nella nuova puntata di Verissimo. Il cantante sarà tra i giudici del programma condotto da Michelle Hunziker. All Together Now ha aggiunto un po’ di pepe e Renga domani racconterà questo e non solo.

Ovviamente non poteva mancare Michelle Hunziker nello studio di Silvia Toffanin pronta a dare appuntamento al suo pubblico e come sempre a fare sorridere tutti.

Gli ospiti del sabato pomeriggio di Canale 5 non finiscono qui, intervistati dalla Toffanin anche Giulio Berruti e Marco Masini. L’attore potrebbe finalmente raccontare a Verissimo qualcosa della sua storia d’amore con Maria Elena Boschi, tutto è finalmente ufficiale anche grazie al gossip. I fan attendono anche il ritorno in tv di Marco Masini. Appuntamento a sabato su Canale 5 alle 16:15 mentre tutti abbracciamo Silvia Toffanin per il dolore che sta vivendo e che immaginiamo continuerà a tenere nella sua sfera privata come ha sempre fatto.