L’omaggio di Silvia Toffanin alla sua mamma: “Sono sicura che ovunque sia mi stia guardando”

Non vedendo le anticipazioni delle puntata di oggi di Verissimo, abbiamo pensato, qualche giorno fa, che Silvia Toffanin fosse troppo provata dalla morte della sua mamma per andare in onda. Avevamo pensato che per una volta, la conduttrice, si sarebbe presa il suo spazio, per vivere il suo dolore. Ma invece oggi Silvia Toffanin è andata in onda, in quella che di certo è stata la puntata emotivamente più difficile di Verissimo della sua carriera. Un giorno sicuramente complicatissimo: poche ore dopo la morte della sua mamma, Gemma, Silvia è tornata nello studio di Canale 5, da grande professionista, e ha parlato, intervistato e si è commossa, con i suoi ospiti. E a loro volta, le persone che sono arrivate nello studio di Verissimo, leggendo nei suoi occhi il grande dolore per l’addio a mamma Gemma, si sono emozionate. Come Michelle Hunziker, che conosce bene Silvia e che avrebbe voluto stringerla. Già perchè in questo maledetto periodo che stiamo vivendo, per Silvia non c’è stato neppure un abbraccio, che l’avrebbe di certo consolata; non una coccola del pubblico. Nessuno le avrebbe potuto ridare la sua mamma ma il calore di un gesto che tanto ci manca, avrebbe di certo dato sollievo. E invece Silvia in quello studio è andata avanti con le sue forze, con gli occhi lucidi, con la malinconia nel suo sguardo e con poca voglia di sorridere.

E poi sul finale quel saluto che è arrivato dritto al cuore di chi da casa stava seguendo la puntata. Una freccia non avvelenata ma piena invece d’amore per mamma Gemma che purtroppo non c’è più.

IL SALUTO COMMOSSO DA VERISSIMO DI SILVIA TOFFANIN ALLA SUA MAMMA

Ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire… Mamma, ti amo!.

Addio a nonna Gemma, da parte dei due figli di Silvia, commozione e cordoglio da tutta Mediaset. E anche da parte della nostra redazione un caro a braccio a Silvia Toffanin che ha dimostrato ancora una volta di essere una grande professionista.