Il bacio tra Dayane e Rosalinda/Adua infiamma Halloween al GF VIP 5: solo amicizia? (VIDEO)

Serata di festa nella casa del Grande Fratello VIP 5 e, anche in questa occasione, complice qualche bicchiere di vino in più, gli animi si sono parecchio accesi. Adua/Rosalinda e Dayane Mello in particolare, hanno passato molto tempo insieme e la brasiliana ha voluto dire delle cose molto importanti dalla sua amica. Confessioni che hanno diviso il pubblico, come è successo anche per il bacio. C’è una parte di spettatori che pensa che il sentimento nato tra Rosalinda e Dayane Mello sia genuino e bello ma c’è anche chi pensa che la brasiliana, dopo aver perso la possibilità di avvicinarsi a Francesco Oppini, pur di creare dinamiche, abbia deciso di avvicinarsi alla bella attrice siciliana. E c’è anche chi crede che Rosalinda veda in Dayane solo una grande amica e che ieri, di fronte alle parole della brasiliana, sia stata anche messa in crisi.

Ma di che cosa stiamo parlando e che cosa è successo nella notte di Halloween nella casa del Grande Fratello VIP 5?

NELLA CASA DEL GF VIP 5 IL BACIO TRA DAYANE MELLO E ROSALINDA/ADUA

Dayane, come potrete vedere da video qui in fondo, si è avvicinata a Rosalinda dicendole di apprezzare il rapporto che c’è tra loro; di trovarla la donna più bella che abbia mai visto. Le ha detto che gli occhi sono lo specchio dell’anima e lei è la persona migliore che potesse trovare. Poi sono arrivati dei baci, e anche delle frasi importanti di Rosalinda. Ma non solo, Dayane ha anche confessato alla sua amica di essersi innamorata di lei. Sono frasi reali oppure effusioni amichevoli che cambiano a causa di qualche bicchierino di troppo?

ROSALINDA E DAYANE PERICOLOSAMENTE VICINE: IL VIDEO DEL BACIO

Ed ecco il video del bacio

Ancora ferma qui… Gli occhi a cuore di Rosalinda e il modo in cui fissa Dayane 😍😍😍 shippppppp #gfvip pic.twitter.com/JnBqS0LzLA— Claudia🎀 (@Cla_TeamMaite) November 1, 2020

E ancora:

QUESTA È LA REALTÀ ORMAI NON SI TORNA PIÙ INDIETRO #GFVIP pic.twitter.com/vjDzH09Pf2 — SAPPHIC VIBES #GFVIP (@DayaneAdua) November 1, 2020

Come detto in precedenza, sui social, commentando queste immagini, ci si divide. Solo una bella amicizia che è andata oltre a causa dell’alcol di troppo in casa, oppure una tattica di Dayane Mello? E come reagirà il fidanzato di Adua/Rosalinda di fronte a queste effusioni della sua donna con un’altra?