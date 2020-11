Carlo Conti si riprende Tale e quale show 2020

Una bellissima notizia oggi. Non che la scorsa settimana Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme non abbiano saputo tenere le redini del programma, anzi. Ma il fatto che questa sera Carlo Conti tonerà in diretta con Tale e quale show ci fa ben sperare sulle sue condizioni di salute, con la bellissima prospettiva di averlo in studio magari la prossima settimana. La puntata del torneo di Tale e quale show in onda oggi 13 novembre 2020, sarà condotta, anche questa volta da casa, come era successo due settimane fa, da Carlo. Il conduttore di Rai 1 è rientrato a casa qualche giorno fa dopo il ricovero in via precauzionale in ospedale, a causa del maledetto covid 19 contro il quale Conti sta combattendo la sua battaglia. Le sue condizioni di salute sono migliorate tanto che Carlo ha deciso di essere di nuovo al timone del suo programma questa sera.

TALE E QUALE SHOW STASERA SU RAI 1 CON IL RITORNO DI CARLO CONTI

Come sempre i giurati daranno comunque una mano e questa sera saranno affiancati da una giudice d’eccezione. Nella puntata di oggi del Torneo di Tale e quale show infatti ci sarà Elena Sofia Ricci che presenterà il film tv nel quale veste i panni di Rita Levi Montalcini. E fondamentale sarà anche l’aiuto di Gabriele Cirilli che anche questa settimana presenterà i VIP in gara nelle loro clip.

Ma vediamo le anticipazioni con le esibizioni per la puntata di oggi di Tale e quale show.

Gli abbinamenti di questa semifinale: Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.

Appuntamento quindi a stasera con una nuova puntata di Tale e quale show. E in bocca a lupo a Carlo Conti per il suo rientro.