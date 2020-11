Antonella Clerici cerca Alfio dopo la preoccupazione del pubblico di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Che fine ha fatto Alfio? Antonella Clerici lo cerca nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, chiede ai suoi collaboratori ma anche nel bosco nessuno l’ha visto. Zia Cri prova a recitare e racconta di qualche telefonata fatta tra loro due ma che in una Alfio le ha risposto e non si sentiva niente, in un’altra è caduta la linea. Lorenzo Biagiarelli confessa che tra loro evitano si sentirsi, che non confondono la vita privata con il lavoro, per non affezionarsi troppo. Ai bambini piacerà la scelta di raccontare questa favola? “Potete rintracciare Alfio che è ormai una settimana che manca e sono tutti preoccupati?“. La Clerici si riferisce ai commenti sui social, il suo pubblico che ha compreso il perché non ci sono più le nonne in studio non ha compreso l’assenza del fattore. Forse è la mancanza di spiegazioni che non piace a chi segue la tv e in questo caso E’ sempre mezzogiorno. Ecco che però arriva la spiegazione: Alfio compare nel bosco.

ALFIO TORNA A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO?

Antonella vede qualcosa che si muove nel bosco alle sue spalle, è lui, Alfio. Prova a chiamarlo ma in realtà quello dovrebbe essere il bosco che vede da casa sua, solo immagini e niente audio. Invece, ecco un’altra sorpresa, Alfio è in collegamento, si trova in Liguria a caccia di tartufi e fa scoppiare tutti in una risata con la sua spontaneità: “Antonella, pensavo di non vederti più!”.