Gli ascolti della domenica in crescita a causa del lockdown: Domenica Live vola di nuovo

E’ la prima domenica per gli italiani che ha il sapore di un nuovo lockdown, anche se non in tutte le regioni si possono fare le stesse cose. Non siamo tutti in zona rossa come succedeva nel mese di marzo ma ci sono le chiusure delle 18, uguali per tutti ed è chiaro che nel pomeriggio e nella prima serata, gli ascolti ne risentano. Analizziamo ora i dati del pomeriggio e quindi dei programmi di punta di Rai e Mediaset. Domenica IN continua a incassare ottimi ascolti, migliorandosi persino nella seconda parte che invece generalmente è più debole. Ma chi cresce notevolmente rispetto alle passate domeniche è Barbara d’urso che torna a primeggiare conquistando la fascia che vedeva fino a qualche tempo fa, Da noi a ruota libera vincere su Canale 5. E’ di nuovo la d’urso a prendere la leadership in quella fascia, nonostante l’ottimo traino di Mara Venier per la Fialdini.

GLI ASCOLTI TV DELLA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI 1: I DATI DEL 15 NOVEMBRE

Su Rai1Domenica In è la scelta di 3.188.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e di 3.268.000 (18.4%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.4% con 2.493.000 spettatori.

Numeri che restano buoni per Rai 1 anche nella seconda parte del pomeriggio ma probabilmente, visti gli investimenti fatti per dare alla Fialdini anche una diretta, ci si aspettava comunque una vittoria anche dalle 17,20 in poi. Per Mara Venier invece, la sfida si vince facile contro le soap e anche grazie a una bellissima intervista con Tiziano Ferro, i numeri sono più che ottimi.

GLI ASCOLTI TV DELLA DOMENICA POMERIGGIO DI CANALE 5: I DATI DEL 15 NOVEMBRE

Ottime le soap nella prima parte del pomeriggio, poi si cala e si smonta anche il fenomeno Daydreamer, che non è più tale. Beautiful 2.619.000 (12.8%), Una Vita 2.232.000 (11.4%) e Il Segreto 1.885.000 (10.4%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.157.000 spettatori con il 12.3% di share.

Cresce molto soprattutto nella prima parte Domenica Live registra il 14% con 2.792.000 spettatori (presentazione 2.133.000 – 11.8% e Ultima Sorpresa 2.461.000 – 11.5%)