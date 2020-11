Paola Perego per la prima volta in tv dopo il Covid: “Non riesco a spiegarmi come ho fatto” (Foto)

Prima volta in tv post Covid per Paola Perego che nell’intervista a Oggi è un altro giorno non riesce ancora a spiegarsi come abbia fatto a contagiarsi (foto). “Non ho infettato per fortuna nessuno ma non ho la minima idea da dove sia arrivato”. Era asintomatica quando ha fatto il tampone con cui ha scoperto che era positiva, ne aveva già fatti vari lavorando in Rai ma l’ennesimo era per scrupolo; il giorno dopo avrebbe dovuto incontrare i suoi ospiti anziani. Così è arrivata la telefonata che non si aspettava ed è stata dura per lei scoprire che era così semplice contagiarsi. Infatti, ancora oggi Paola Perego cerca di capire come sia potuto accadere. Inoltre, lei era sempre con suo nipote e il resto della famiglia e senza mascherina ma non ha contagiato nessuno. Ovvio che dopo si è isolata e a Serena Bortone racconta i sintomi: mal di testa, dolore ai muscoli, alle ossa e temperatura molto bassa con brividi. In quei giorni parlava solo con il marito e la sera si collegavano con Internet da una stanza all’altra per cenare insieme. Solo otto giorni di isolamento per lei che sa di essere stata molto fortunata ma allo stesso tempo Paola Perego racconta la sua paura: “Ogni 5 minuti misuravo la saturazione”.

PAOLA PEREGO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO: “NON PENSAVO POTESSE TOCCARE ANCHE A ME”

Sincera ammette ciò che pensano in molti, non credeva si sarebbe contagiata. Ricorda quando le è arrivata la telefonata del medico, le ha chiesto dove fosse. Era agli studi Rai, è scappata subito a casa. Ha poi deciso di dirlo a tutti sui social perché aveva paura di dimenticare di avvisare qualcuno con cui era stata a contatto.