Anna Tatangelo risponde per le rime a Rita Pavone: si accende lo scontro a All Together Now

Se qualcuno cercava il pepe giusto per la nuova edizione di All Together Now, dopo gli ascolti non troppo brillanti del primo e del secondo ciclo, inserendo una giuria di esperti sembra aver fatto la mossa vincente. Nella puntata in onda il 18 novembre 2020 infatti abbiamo assistito a un bel confronto, parecchio infuocato, tra Anna Tatangelo e Rita Pavone che non se le sono mandate a dire. Tutto è iniziato dall’esibizione degli Amabili, una coppia che si presenta sul palco come un duo. Già settimana scorsa alla ragazza che fa parte del duo, erano state fatte delle critiche. Lei si era giustificata per la prestazione non troppo esaltante, dicendo che c’erano prove migliori e che anche lei stessa si era conto che avrebbe potuto dare di più. E anche nella puntata di ieri, sono arrivate più o meno le stesse critiche alla giovane cantante.“Siete una bella coppia nella vita e si vede che vi amate con lo sguardo. Non c’è niente di brutto se uno fa un passetto indietro e lascia l’altro il suo spazio” ha detto Rita Pavone che proprio non riesce ad apprezzare a pieno questa coppia.

“La potenzialità vocale di lui è superiore a quella di lei. Lui ha una voce potenzialmente discografica. Potresti andare avanti dopo All Together Now. Lavorate insieme, ma lui dovrebbe esibirsi senza la compagna” ha continuato Rita Pavone. A questo punto la parola è passata ad Anna Tatangelo che ha un punto di vista diverso a quello di Rita.

“A parte che io non vedo tutta questa differenza tra i due. Ci sono pezzi che fanno notare questa cosa e altri che la nascondono. Alla fine sono qui, sono in coppia, basta così. Se loro sono in coppia perché li vuoi dividere?!” ha detto Anna Tatangelo. A questo punto però inaspettatamente è arrivata la risposta di Rita Pavone che ha lanciato una bella frecciata ad Anna.

SI ACCENDE LO SCONTRO TRA RITA PAVONE E ANNA TATANGELO

“Ah sì? Parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…” ha tuonato Rita Pavone. Ma a quanto pare, questa frecciata non è affatto piaciuta ad Anna che ha deciso di rispondere. Michelle, comprendendo bene che il momento si stava infiammando, ha cercato di placare gli animi. Ma la Tatangelo, con grande eleganza, ha detto la sua.

“Allora, scusami Rita…Adesso ti rispondo bene. Sai che ho massima stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, ‘Uno Nuovo Bacio’ 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!“ queste le parole di Anna. Possiamo dire che si, ci siamo!