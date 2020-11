Clementino dalla sua cucina ospite di Antonella Clerici, pronto a divertirsi con The Voice Senior (Foto)

Il conto alla rovescia per The Voice Senior è iniziato e dopo Gigi D’Alessio oggi è Clementino l’ospite di Antonella Clerici (foto). Simpatia ed entusiasmo dalla sua cucina, Clementino non vede l’ora inizi The Voice Senior venerdì prossimo. Il nuovo programma in prima serata di Antonella Clerici prende il posto di Tale e Quale Show e il rapper sarà tra i giudici insieme a D’Alessio, Al Bano con sua figlia Jasmine e Loredana Bertè. Nell’attesa di scoprire tutto la conduttrice confida il suo feeling con Clementino, merito per la conduttrice anche dello stesso segno zodiacale, entrambi sagittario di dicembre. Una cucina molto carina quella del cantante che però confessa che non è bravissimo in cucina, cucina poco o niente, però ci prova. “Cucino qualche volta ma è l’arte dell’arrangiarsi del napoletano e qualche volta cucino pasta e piselli come mi ha insegnato mia nonna, facendo tutto nella stessa pentola”. La mamma che qualche giorno fa l’ha guidato in cucina a distanza per fare le polpette lo aiuta in più momenti e preparazioni, quindi la buona volontà c’è tutta. Cucina a volte anche il ragù per gli amici, soprattutto dopo una giornata di lavoro.

CLEMENTINO PRONTO PER THE VOICE SENIOR

“Mi sto divertendo tantissimo anche perché tutti i senior di The Voice hanno tante cose da raccontare tra chi ha fatto il cantante nella vita e ha fatto tutto un altro lavoro” racconta Clementino anticipando che The Voice Senior darà tante emozioni al pubblico.