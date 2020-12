Gli attacchi a Sandra Milo dopo la copertina, le risposte da Tiziano Ferro a Storie Italiane (Foto)

E’ una foto che sta facendo discutere molto: Sandra Milo nuda a 87 anni sulla copertina di Flewid, e se ne parla anche a Storie Italiane questa mattina. “Per me è stato un gioco anche qualcosa per distrarre un po’ l’attenzione in questo periodo ed è stato anche liberatorio”. Bisogna vivere la vita e lei ha anche riso per alcune critiche, le hanno detto di tutto sui social e anche che quelle gambe nella foto non solo le sue “C’è poco da fotomontare sei una delle donne più vere al mondo” è il commento di Tiziano Ferro arrivato sui social a difesa dell’attrice. Per la Parietti la forza di Sandra Milo al di là della bellezza è la voglia di esistere, dell’allegria, è anche la capacità di smuovere qualcosa dentro, anche a chi non riesce ad apprezzare ma nemmeno a restare in silenzio. Alba Parietti sa bene di cosa si parla se si nominano gli haters, le accuse rivolte a lei sono spesso sull’età e sul ritocco delle foto ed è il momento di dire davvero basta.

SANDRA MILO COME VANESSA INCONTRADA

Perché arrivano queste offese? Se ognuno vivesse la propria vita e anche con soddisfazione non ci sarebbero gli odiatori. Persone frustrate per la Parietti: “Credo che non si tratti di persone intelligenti e risolte perché qualsiasi cosa uno pensa se lo tiene”.