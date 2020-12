Sandra Milo senza veli alla sua età, orgogliosa sulla copertina di Flewid (Foto)

A 87 anni Sandra Milo ha posato per il magazine Flewid ma senza veli (foto). A Oggi è un altro giorno inizia con la cover nuda di Sandra Milo la sua intervista tra ricordi, emozioni e risate e l’attrice ha confidato come l’hanno convinta a posare nuda alla sua età. Ha invitato tutti a guardare quella rivista perché è bellissima e quindi per lei è stato semplice dire di sì anche perché racconta di un gruppo di persone molto simpatiche. E’ quindi stato meraviglioso per la Milo mostrarsi nuda a 87 anni ma soprattutto perché è stato un modo per raccontarsi anche senza parlare. “Mi hanno convinto guardando la rivista che è bellissima e poi c’era un team di persone molto simpatiche. A me piace il gioco; la vita è una cosa seria ma dobbiamo anche giocare e mi piace giocare anche con l’obiettivo e qualcuno che mi fotografa e racconto senza parole”. Con il modo di proporsi in quegli scatti Sandra Milo sente di avere detto molto di se stessa.

SANDRA MILO SULLA COVER DI FLEWID – UN’ICONA SENZA TEMPO

Coperta solo da un lenzuolo bianco, bellissima con il make up giusto e lei classe ’33 riscuote un gran successo. “L’indiscussa regina della leggerezza e della sensualità, musa di registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, capace di performance a qualsiasi età e su qualsiasi tipo di piattaforma. Che sia lo schermo di un cinema, il palco di un teatro, la televisione e anche il web” si legge su Flewid che elogia la personalità di Sandra.